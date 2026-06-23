株で爆損の水谷隼、ケタ違いの損切りを後悔「家買えてたなぁ…」
株取引が話題になっている。東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。本日の日経平均株価が2565円安となり、7万円台を割り込んだことを受け、「今年も退場。ずっとフルレバでショートしてたのになんで昨日ドテンロングしたんだろう…最後に介入きて再起不能になる未来が近い」と、きのうの損切りを後悔した。
【画像】ケタ違いの額！水谷隼が損切りした株のスクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷はきのう22日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しました」と持ち株を損切りし、「FXもとんでもない含み損があるので損切りしてしばらく冬眠します。みなに幸あれ」とFX取引きも不調だと説明していた。
スクショでは、受渡代金・決算損益「マイナス1839万1817円」「マイナス350万3920円」、当日決算損益合計「マイナス1122万2240円」と表示。ケタ違いの損切を出していた。
そんな中で本日23日の日経平均株価が2565円安の大暴落となったことを受け、株価が下がれば利益が出る取引をしていた水谷は、Xにて「昨日謎にパッと覚醒して起きて、衝動的に損切りしなきゃやばいって気持ちに駆られて切ったけどそのまま寝てたら家買えてたなぁ…完全に相場の魔物に取り憑かれてる」と損切りを嘆いた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】ケタ違いの額！水谷隼が損切りした株のスクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷はきのう22日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しました」と持ち株を損切りし、「FXもとんでもない含み損があるので損切りしてしばらく冬眠します。みなに幸あれ」とFX取引きも不調だと説明していた。
そんな中で本日23日の日経平均株価が2565円安の大暴落となったことを受け、株価が下がれば利益が出る取引をしていた水谷は、Xにて「昨日謎にパッと覚醒して起きて、衝動的に損切りしなきゃやばいって気持ちに駆られて切ったけどそのまま寝てたら家買えてたなぁ…完全に相場の魔物に取り憑かれてる」と損切りを嘆いた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。