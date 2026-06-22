ただ優しいだけじゃない。男性の“恋愛力の高さ”がわかる３つのサイン
恋愛において“優しさ”は大切ですが、本当に大事なのは「恋愛力の高い優しさ」です。単に気配りができるだけでなく、あなたの心を理解し、関係を育てようとしてくれる男性となら、きっと幸せな恋ができるでしょう。そこで今回は、男性の“恋愛力の高さ”がわかる３つのサインを紹介します。
感情をきちんと言葉で伝えようとする
ちょっとしたすれ違いのとき、感情的にならず、言葉を選んで話そうとする男性は恋愛偏差値が高め。「なんで怒ってるの？」ではなく「何が気になったの？」と、あなたの気持ちにフォーカスしてくれます。こういう男性はたとえケンカしても“関係を壊さない術”を知っているので、自然と関係が続くはずです。
あなたの話を“傾聴”できる
優しさだけで乗り切ろうとせず、「どう感じた？」「どうしたい？」と傾聴できる男性は、誠実さの塊。あなたの気持ちを勝手に決めつけない姿勢は、恋愛力の高さを物語ります。ちゃんとあなたの話を聞いてくれる男性なら、ずっと居心地がいい関係を築けるはずです。
あなたの夢や頑張りを肯定してくれる
あなたの夢や頑張りに対して「そんなの無理」ではなく、「応援してるよ」と言える男性は、あなたの自己肯定感を上げてくれる存在。あなたのペースを尊重できる人は、恋愛面においても成熟していると見て間違いありません。そういう男性は、一緒にいるだけで“自分らしくいられる”感覚を与えてくれます。
優しさだけでなく、思考力やコミュニケーション力に長けた男性との恋愛は格段に幸せを感じることができるはず。彼氏を探す際は、男性に今回挙げたサインが見られるかをきちんと観察してみてくださいね。
🌼見た目がいいだけじゃない。性格までイケメンな男性に見られる「特徴」