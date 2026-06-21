「相談があるんだけど…」わざわざ理由を作って連絡してくる男性の“本当の気持ち”
「おすすめのお店があるんだけど」「ちょっと相談したくて」
男性からそんなメッセージが届いたとき、素直に言葉通りに受け取っていませんか？ 表向きは用事があるように見えても、その本当の目的は"あなたに会いたい"ということだったりします。男性は、本気で気になる相手ほど、さりげなく会うきっかけを作ろうとするものです。
「相談」や「お願い」が増えてきたら
自分でも答えが出せそうなことなのに、わざわざ意見を聞いてくる。そんな場面が増えてきたなら、そこには"あなたと話したい""もっと接点を持ちたい"という気持ちが隠れています。男性にとって「相談」は、自然な形で連絡を取り、会うきっかけを作るための手段。相談の内容より、頻度と流れを見れば本音がわかります。
さりげない「一緒に行こうよ」の裏側
映画の話、気になるお店、共通の趣味などの話題から「今度一緒に行こうよ」と自然につなげてくるのも、よく見られる行動のひとつです。これは単なる社交辞令ではありません。本気で会いたいと思っているからこそ、誘える流れを意識して作っています。
用件が終わっても、終わらない会話
用事だけが目的なら、話が終われば連絡も途切れるはず。それでも「そういえばさ」「ちなみに聞いていい？」と、別の話題を持ち出したり、他愛ない質問を重ねたりして会話を続けようとするなら、つながっていたい気持ちの表れです。用件の後に続く会話にこそ、男性の本音が出ます。
「会いたい」とストレートに言えない分、男性は理由を作って距離を縮めようとするもの。口実の中身よりも、その後も関わろうとしているかどうか、会うために動いているかどうかに、男性の本音は自然と見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
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