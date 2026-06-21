親の通夜か出産の立ち会いか、選ぶとしたらどっちですか？ 今回は、母親の通夜の日に奥さんの陣痛が始まったという人のエピソードをご紹介します。

妻を放置して通夜へ？

「僕の母親が亡くなったときのこと。通夜当日に妻の陣痛が始まりました。妻の両親はすでに他界していて、付き添いできる家族は僕しかいませんでした。妻は『自分で何とかするから、お通夜に行って』と言ってくれたけれど、苦しむ妻を見ていたら放っておくことなんてできず……。

喪主は父だし、通夜は欠席して出産に立ち会うことにしました。喪服を着て妻の腰をさすっている姿は異様だったと思いますが……周りを気にする余裕もなく。無事に出産できたときは汗だくでした。

妻からは感謝されましたが、翌日告別式に行ったら親戚たちから『親不孝者！』と責められました……。『親の通夜に出ないなんて非常識だ！』と言われましたが、母だったら『こっちは大丈夫だから奥さんのそばにいてあげなさい！』と言ってくれたと思うんです。産気づいた妻を放置して通夜を選んだら、きっと叱られたんじゃないかな……。

母のお墓参りは毎年欠かさず、妻と娘と行っています。元気に成長している娘を見て、天国の母も喜んでくれていると思います」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ 親の通夜か出産か……究極の選択でしたね。だけど、出産は何が起こるかわかりませんし、奥さん一人にするのは不安です……。たとえ親戚に責められようと、後悔のない決断ができたのはよかったですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。