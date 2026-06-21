O型男性の落とし方は？恋愛攻略法９パターン
自分好きで、やや積極性にかけるＯ型男性。彼らのハートを射止めるには、いくらかわいらしく振る舞っても、待ちの姿勢ではいけません。Ｏ型男性に対して、こちらから効果的にアプローチするための具体策をご紹介します。
【１】付き合っても束縛しない女性であることをアピールする。
自分の世界を大切にするＯ型男性にとって、恋愛に振りまわされることは、かなりのストレスです。せっかく築いた良い関係を崩さないためにも、「付き合ったらこうしてほしい。」「○○と私どっちが大事？」など、束縛を感じさせる発言は避けたほうがよいでしょう。
【２】趣味の話には「いつからハマってるの？」などと興味を示す。
恋愛において「価値観の共有」を大事にするＯ型男性に対して、趣味を理解することは大切なポイントです。同じ趣味を持っていなくても、「今度教えてよ。」などと、彼の趣味に積極的な関心を寄せれば、「分かり合える女性」と見なされるはずです。
【３】仕事の話などは「すごいね?。」とほめながら聞く。
とにかくほめられると喜ぶのがＯ型男性。仕事の話など、ちょっとした?自慢モード?に入りやすい話題のときは、「すごいね！」「そんなことできるんだ！」などとほめ、気持ち良く持ち上げてあげましょう。
【４】好みのタイプなど、自己分析系の質問で話を引き出す。
おしゃべりなＯ型男性が気持ち良く話し続けるには、こちらから話題を提供することも必要です。「どんなタイプが好きなの？」「こういう場合あなたならどうする？」など、自己分析を誘うような質問をすれば、自分好きのＯ型男性はノリノリで話すでしょう。
【５】デートのときは行きたいお店や場所を伝えて軽くリードする。
ふたりで出かけることになった場合、自分の希望を伝えましょう。相手の気持ちを尊重したいやさしさと、優柔不断さがごちゃまぜになるＯ型男性は、リードすることが苦手のようです。先に希望を伝えておけば、彼のメンツをつぶすことなくデートをリードすることができます。
【６】こちらからマメに連絡する。
初対面で良い印象を持ったとしても、その後の連絡がなければすぐにあきらめてしまいがちなＯ型男性。こちらからマメにメールを送るなど、気持ちを途切れさせないためのアクションがあるとよいでしょう。
【７】「それわかる！」など、話に共感を示す。
おしゃべりなＯ型男性は、話しやすい人に対して好感を抱きます。どんな話にも興味と共感を持って耳を傾けましょう。「わかる。」「そうだよね。」など、共感を口にする以外にも、あいづちをマメに挟むなどのリアクションも大切です。
【８】笑顔を絶やさず、ピュアな印象をアピールする。
ストレスを嫌うＯ型男性には、リラックスできる相手であると思わせる必要があります。よく笑い、よく食べるなど、天真爛漫に振る舞うことでパートナーにふさわしい存在であることをアピールしましょう。
【９】「今日は○○くんがいるから来たの。」など、好意をにじませる。
できるだけ自分から好意をアピールしましょう。ただし、「好き好き！」と追いかけ回すのは逆効果。「よかった、○○くんいたんだ。」「いっしょに××してくれない？」など、徐々に距離をつめるイメージでアプローチしていきたいところです。
コラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
【１】付き合っても束縛しない女性であることをアピールする。
自分の世界を大切にするＯ型男性にとって、恋愛に振りまわされることは、かなりのストレスです。せっかく築いた良い関係を崩さないためにも、「付き合ったらこうしてほしい。」「○○と私どっちが大事？」など、束縛を感じさせる発言は避けたほうがよいでしょう。
恋愛において「価値観の共有」を大事にするＯ型男性に対して、趣味を理解することは大切なポイントです。同じ趣味を持っていなくても、「今度教えてよ。」などと、彼の趣味に積極的な関心を寄せれば、「分かり合える女性」と見なされるはずです。
【３】仕事の話などは「すごいね?。」とほめながら聞く。
とにかくほめられると喜ぶのがＯ型男性。仕事の話など、ちょっとした?自慢モード?に入りやすい話題のときは、「すごいね！」「そんなことできるんだ！」などとほめ、気持ち良く持ち上げてあげましょう。
【４】好みのタイプなど、自己分析系の質問で話を引き出す。
おしゃべりなＯ型男性が気持ち良く話し続けるには、こちらから話題を提供することも必要です。「どんなタイプが好きなの？」「こういう場合あなたならどうする？」など、自己分析を誘うような質問をすれば、自分好きのＯ型男性はノリノリで話すでしょう。
【５】デートのときは行きたいお店や場所を伝えて軽くリードする。
ふたりで出かけることになった場合、自分の希望を伝えましょう。相手の気持ちを尊重したいやさしさと、優柔不断さがごちゃまぜになるＯ型男性は、リードすることが苦手のようです。先に希望を伝えておけば、彼のメンツをつぶすことなくデートをリードすることができます。
【６】こちらからマメに連絡する。
初対面で良い印象を持ったとしても、その後の連絡がなければすぐにあきらめてしまいがちなＯ型男性。こちらからマメにメールを送るなど、気持ちを途切れさせないためのアクションがあるとよいでしょう。
【７】「それわかる！」など、話に共感を示す。
おしゃべりなＯ型男性は、話しやすい人に対して好感を抱きます。どんな話にも興味と共感を持って耳を傾けましょう。「わかる。」「そうだよね。」など、共感を口にする以外にも、あいづちをマメに挟むなどのリアクションも大切です。
【８】笑顔を絶やさず、ピュアな印象をアピールする。
ストレスを嫌うＯ型男性には、リラックスできる相手であると思わせる必要があります。よく笑い、よく食べるなど、天真爛漫に振る舞うことでパートナーにふさわしい存在であることをアピールしましょう。
【９】「今日は○○くんがいるから来たの。」など、好意をにじませる。
できるだけ自分から好意をアピールしましょう。ただし、「好き好き！」と追いかけ回すのは逆効果。「よかった、○○くんいたんだ。」「いっしょに××してくれない？」など、徐々に距離をつめるイメージでアプローチしていきたいところです。
コラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）