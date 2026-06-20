染谷将太主演、コンビニを舞台にしたホラー映画『チルド』が７月17日より公開。登場人物たちの“日常の顔”と“不穏な顔”を捉えたキャラクターポスターが解禁された。

気鋭の映画レーベル「NOTHING NEW」製作、岩崎裕介監督の初長編となる本作は、東京の片隅のコンビニ“エニーマート倉富町7丁目店”で繰り返される日常が、徐々に変容していくホラー作品。わずかな歪みをきっかけに、店の均衡は静かに崩れ始め、世界が終わりへと向かっていく。

キャラクターポスターは、エニーマート倉富町7丁目店で働く面々を切り取っている。主人公で副店長の堺（染谷将太）、新人アルバイト・小河（唐田えりか）、オーナー（西村まさ彦）、アルバイトの室田（くるま／令和ロマン）、店長の今井（長島竜也）。同じような毎日を繰り返しながらも、その表情には時折どこか不穏な影がさす。彼らの日常に、一体どんな変化が訪れるのだろうか。

併せてムード予告が解禁。決定的な歪みが生じる前の、まだ静かな日常の様子が切り取られている。

『チルド』

2026年７月17日(金)、テアトル新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷、テアトル梅田ほか全国公開

キャラクターポスター