舘ひろし、70歳映画スター役で豪快アクション 『免許返納!?』バイク疾走＆ショットガン発砲シーン解禁
俳優の舘ひろしが主演する映画『免許返納!?』より、本編冒頭シーンが解禁された。ハーレーを駆って疾走し、ショットガンを豪快に撃ち放つ姿が収められており、舘の“カッコよさ”が凝縮された映像となっている。
【動画】舘ひろし×宇崎竜童、迫力満点の冒頭シーン
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画への情熱を捨てきれない70歳の現役映画スター・南条弘。世間から“免許返納”を迫られる騒動に巻き込まれながらも、自分らしく生きようとする姿を描くノンストップドライブコメディだ。
解禁された映像では、南条と尾崎誠（宇崎竜童）が出演する劇中映画「ハーレーライダー」の一場面を見ることができる。どこまでも続く一本道をハーレーで駆け抜ける2人の姿が映し出される。
サングラス姿で風を切りながら走る南条は、途中で両手をハンドルから離す余裕たっぷりのパフォーマンスも披露。さらに、南条と尾崎が撃ち合う仕草を見せる場面では、長年のバディならではの空気感が漂う。
映像の終盤では、南条がショットガンを手に取り豪快に発砲。轟く銃声とともに迫力満点のアクションが展開され、本作の痛快な世界観を印象づけている。
舘といえば、「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役や、「ゴールデンカムイ」シリーズの土方歳三役などで知られる日本映画界を代表するスター。本作では、そんな自身のダンディーなイメージを逆手に取ったコメディに挑戦している。
共演には、南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで大きく人生が変わっていく少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条とともに一時代を築いた尾崎の元妻たちを演じるのは、大地真央（加藤麗子役）、真矢ミキ（木村暁子役）、MEGUMI（来宮ありさ役）。南条が旅の途中で出会う姉弟役を南野陽子と八嶋智人が演じるほか、内藤剛志、中山忍、西岡徳馬、ベンガル、斉藤暁、河井青葉、泉谷星奈などが出演している。
【動画】舘ひろし×宇崎竜童、迫力満点の冒頭シーン
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画への情熱を捨てきれない70歳の現役映画スター・南条弘。世間から“免許返納”を迫られる騒動に巻き込まれながらも、自分らしく生きようとする姿を描くノンストップドライブコメディだ。
サングラス姿で風を切りながら走る南条は、途中で両手をハンドルから離す余裕たっぷりのパフォーマンスも披露。さらに、南条と尾崎が撃ち合う仕草を見せる場面では、長年のバディならではの空気感が漂う。
映像の終盤では、南条がショットガンを手に取り豪快に発砲。轟く銃声とともに迫力満点のアクションが展開され、本作の痛快な世界観を印象づけている。
舘といえば、「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役や、「ゴールデンカムイ」シリーズの土方歳三役などで知られる日本映画界を代表するスター。本作では、そんな自身のダンディーなイメージを逆手に取ったコメディに挑戦している。
共演には、南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで大きく人生が変わっていく少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条とともに一時代を築いた尾崎の元妻たちを演じるのは、大地真央（加藤麗子役）、真矢ミキ（木村暁子役）、MEGUMI（来宮ありさ役）。南条が旅の途中で出会う姉弟役を南野陽子と八嶋智人が演じるほか、内藤剛志、中山忍、西岡徳馬、ベンガル、斉藤暁、河井青葉、泉谷星奈などが出演している。