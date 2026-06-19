この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」が、「【放置危険】進行する前に知って欲しい『隠れ糖尿病』の初期症状･危険サイン７選【セルフチェック法を医師解説】」を公開した。動画では、総合診療専門医のマンデリン氏が、自覚症状のないまま進行する「隠れ糖尿病」のメカニズムと、体から発せられる7つの危険なサインについて解説している。



マンデリン氏はまず、糖尿病を「全く痛くも痒くもない」病気であるとし、サイレントキラーと表現する。高血糖の状態が続くと、全身の血管が「砂糖水が流れる水道管」のように傷つき、目の網膜症や腎症、神経障害といった深刻な合併症を引き起こすという。



動画の主眼となる「医師が見ている7つの危険サイン」では、一般的な喉の渇きや尿の増加より前の段階で現れる症状がランキング形式で紹介された。具体的には、食後の猛烈な眠気（7位）、傷の治りの遅さ（6位）、繰り返すカンジダなどの感染症（5位）、歯周病の悪化（4位）、夜間頻尿（3位）などが挙げられる。



特に注目すべきは、第2位の「首の裏や脇の下の黒ずみ」である。これはインスリンの効きが悪くなるインスリン抵抗性を示すサインであり、健康診断で異常が出る前に皮膚の変化として現れるという。さらに第1位には「手足のしびれやピリピリ感」が挙げられ、心臓から最も遠い末梢神経が最初にダメージを受けるためだと説明された。



またマンデリン氏は、健康診断における空腹時血糖値やHbA1cが正常でも、食後にのみ血糖値が急上昇する「食後高血糖」が隠れているケースを指摘し、ブドウ糖負荷試験の重要性を強調する。最後には、野菜やタンパク質を先に食べる「ベジタンファースト」や、食後15分の軽いウォーキングが血糖値上昇を抑えると述べ、早期の気づきと対策を呼びかけている。