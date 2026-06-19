〈「乳首を切り落としても再生する」ハサミで乳首を切断し、飼い犬に食べさせ…23歳の女性被告が元交際相手に下した「狂気の拷問」〉から続く

交際相手のAさんに凄惨な虐待を加え、乳首の切断、さらには斧を使った左手薬指の切断にまで及んだ佐藤紗希被告（当時23）。凄まじい執着と監視、そして狂気的な暴力に支配され、Aさんは心身ともに追い詰められていく。

【画像】「斧を振り上げて切断。ハサミで乳首も…」被害者Aさんの欠損した指を見る（閲覧注意）

なぜ、これほどの事件が起きてしまったのか。ついに警察が介入することになった「ある傷害事件」の全貌、そして逮捕された佐藤被告が放った、耳を疑うような主張とは――。

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「10回ずつ殴らせろ。グーで」美容整形した鼻が痛いと八つ当たり

2025年1月28日、ついに佐藤被告が逮捕されるきっかけとなる傷害事件が起きた。佐藤被告は韓国で美容整形した鼻が痛いと八つ当たりし、「同じぐらい痛くなって」と言って、Aさんの鼻の骨を折ろうとしたのでケンカになった。



佐藤紗希被告（インスタグラムより）

「私が痛いのにお前はそういう思いをしてくれないんだ。私のこと、好きじゃないんだね。出て行け！」

「それは嫌だ」

「やってくれなきゃムリ。出来ないなら、鼻と耳を10回ずつ殴らせろ。グーで」

Aさんは鼻の骨を折られるよりはマシだと思い、いつものように浴室に移動した。まず、左手で髪をつかんで右手で耳を殴られた。

「痛いッ！」

「うるさい、叫んだら殴る回数を1回増やすよ。今のなしだからね」

さらに左手で前髪をつかみ、今度は鼻を殴られた。同様の行為が繰り返され、鼻血が大量に出て、鼻が腫れ上がった。シャワーで血を洗い流し、止血してからリビングに戻ったが、佐藤被告の機嫌はなかなか直らず、グラスを床に叩きつけるなどして暴れ始めた。

それを制圧しようとベッドに押し倒したところ、頭をぶつけたことから、「暴力を振るわれた」とさらに怒り出した。今度は犬に八つ当たりして首を絞め始めたため、Aさんが引き離そうとした際、手が佐藤被告の鼻に当たった。

「また暴力を振るわれた。警察を呼ぶわ！」

警察官も感じた違和感

佐藤被告は110番通報。「別れた彼氏が出て行かないので、追い出してください」などと話した。駆け付けた警察官が2人を引き離して、別々に事情聴取したところ、Aさんの右頬に切り傷があるのに気付いた。

「これはどうしたんだ？」

「以前に彼女に包丁で切られたんです」

「何かしたのか？」

「顔に傷がある人が好きだから傷つけたいと言われたんです」

佐藤被告は任意同行を拒否。Aさんが応じようとすると、「リビングから出るな、何もしゃべるな、出て行ったら別れるぞ！」などと叫び、警察官は被害者と加害者の立場が逆なのではないかと感じた。

Aさんは警察官に説得されて荷物をまとめて部屋から出ることになり、管轄の大阪府警曽根崎署で佐藤被告に斧で左手薬指を切断され、その指が冷凍庫にアルコール消毒液で瓶詰めされていると説明。警察官が現物を確認したが、佐藤被告は元カレを頼って逃亡してしまい、弁護士に「彼氏に頼まれて指を切ってしまいました。被害届は受理されるのでしょうか？」とか、「今になってケンカ別れして、被害届を出すと脅されています。どうしたらいいでしょうか？」などと相談していた。

結局、佐藤被告は3週間後の同年2月18日に傷害容疑で逮捕されることになった。

また、Aさんの乳首を切り落としたことやAさんの耳や鼻を殴打して全治3日間のケガを負わせた容疑でも逮捕されたが、佐藤被告は頑として容疑を認めなかった。

「Aさんがふざけて自分の乳首を切断した。私のスマホを使って斧を注文し、自分の左手薬指を切り落とした。Aさんから首を絞められたので、耳や鼻を殴り返したけど、ケガを負わせたとは思っていません」

お金は全部取り上げられ「洗脳されていたとしか言いようがない」

佐藤被告の事件が明るみに出ると、世の中は騒然となった。Aさんは佐藤被告が公判になっても否認を続けていることについて、次のように述べていた。

「何でそんなウソを言ってんのかなと聞きたい。『だから殴られるんだよ』『だからいじめられるんだよ』『お前は生きてる価値なし』『お前は生かされてるんだよ』などと人格否定されることもいっぱい言われてきた。抵抗できなかった理由は洗脳されていたとしか言いようがない。食べるものもないし、逃げる場所もないし、お金は全部取り上げられていた。自分は見捨てられたらどうなってしまうんだろうという心理状態になっていた。勾留請求を解いて出てきたら怖いので、それ相応の厳しい処罰を受けて欲しいです」

Aさんの証人尋問が終わった後、あらためて取材を申し込み、事件現場となったマンションなどを案内してもらった。

最初に同棲することになった大阪市北区西天満のマンションと事件現場となった大阪市北区兎我野町のマンションは歩いて2分ほどしか離れていない。

「彼女が捕まったときはキャバクラ嬢ということになっていましたけど、風俗嬢も19歳ぐらいからずっとやっていましたからね。コンセプトカフェでもアルバイトしていましたよ。インスタグラムに上げているのはその写真ばかりですね」

しかし、どれだけ聞いても理解できないのは、なぜそんな女と一緒にいたのかということだ。Aさんは高身長のイケメンで、現在はホストをしている。

「うーん……、やっぱり依存ですかね。それで支配し、支配されるというような。僕は女除けのためにヒゲを剃るなと言われてましたからね。あと、他の女が寄りつかないようにということで、坊主頭にされていましたからね」

――当時は働いていなかったのか？

「いや、働いていましたよ。コンビニとか、牛丼店とか、ピザ屋とか。ただし、自由に使える金はなかったです」

――佐藤被告の性格は改善されると思いますか？

「いや、無理でしょう。ずっとこうなんだから。直るわけないですよ。今思うと、我ながら何してんのやと思いますし、うまくハメられたなと思います。彼女の言うことを聞いていたのは、やっぱり洗脳としか言いようがないですよ。『せっかく私が切ったのに、なぜ治そうとしてんのよ』とか言われてましたからね」

「すべて私がやっていました」主張を180度転換した佐藤被告

2026年2月18日、佐藤被告の被告人質問が行われたが、佐藤被告はこれまでの態度を一変して、「起訴状にある3つの事件はすべて私がやっていました。ただ、Aさんが嫌がっているとは思いませんでした」と主張を180度転換した。その理由は「Aさんの証人尋問を聞いて考えを改めた」とのことだった。

佐藤被告が語る事件の一部始終は次の通りだ。

佐藤被告はAさんが高校生の頃に知り合い、佐藤被告が東京に「遊び」に行った際、Aさんの実家に1カ月ほど泊まったことがあった。

「当時はスマホのゲームをしてくれる男性が複数いた。その人たちに『一番深くリストカットしてくれた人と付き合う』と言ったら、Aさんもした。結局、Aさんではない男性と付き合うことになり、同棲しました」（佐藤被告、以下同）

それからしばらく連絡が途絶えていたが、2023年春に再び連絡を取り合うようになった。同棲していた彼氏と別れたことを告げると、2人でユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ行き、LINEで告白されたという。

「そのとき、私は風俗で働いていたので、『店を辞めろって言わないんだったらいいよ』と条件を付けた。相変わらず遠距離だったので、2週間に1度会うペースだった。性的な関係を持ったが、その延長線上に暴力があった。殴ったり、蹴ったり、鼻血が出るぐらい。私が『やりたい』と言うと、Aさんは『殴ってほしい』と言っていた。抵抗したりしないし、喜んでいて、満足していて、興奮していた。私も嬉しい気持ちになり、安心する気持ちになった」（同）

「Aさんは喜んでいるし、興奮していると思っていた」

佐藤被告が撮った動画の中には、Aさんが暴力を振るわれ、佐藤被告の笑い声が入ったものが多数残されている。

たとえば、佐藤被告に顔を踏まれ、「僕は佐藤さんに踏まれるために生まれてきたんです」と話しているものや、佐藤被告が指輪をはめたままAさんを殴ったため、鼻血が佐藤被告の指に付いてしまい、「汚してしまってごめんなさい」と言いながら、Aさんが佐藤被告の指を舐めているものなどだ。

さらにベルトでお尻を叩く動画も残されており、痛がるAさんを見て、佐藤被告が「キャハハハ……」と笑う音声が入っている。〈僕のお尻を叩いて〉〈毎日叩いてあげる〉〈お願いします〉というLINEのやり取りもあり、これらのプレイについても同意の上だったと言うのだ。

「私のことをこれだけ好きだから、こういうことを言ってもらえる。Aさんは喜んでいるし、興奮していると思っていた。痛いと言っても、嫌だとは言わなかったから」（同）

〈「ホンマに生えてきて驚いた」23歳女が交際相手の指や乳首を切断し、記念撮影…法廷で暴かれた「実母からの虐待」と「歪んだ愛」とは〉へ続く

（諸岡 宏樹）