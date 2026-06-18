【2026年6月】個人向け国債固定5年とネット定期預金に30万円預けたときの満期時の利息の違いは？
夏のボーナスを受け取るこの時期、「使う予定のないお金をどこかに預けておきたい」と考える方もいるでしょう。金利の上昇傾向が続く中、安全性を重視しながら少しでも有利な運用を目指したいなら、元本保証の個人向け国債や定期預金が選択肢となります。
今回は、夏のボーナスから30万円を取り分け、個人向け国債「固定5年」とネット銀行の高金利「5年満期定期預金」に預けた場合、5年後に受け取れる利息を比較してみましょう。※金利は2026年6月時点。
・5年後の受取利息：約2万7900円
・税引き後の受取利息：約2万2233円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。
参照：固定5年「第183回債」 財務省
【SBJ銀行「スーパー定期預金」の条件（2026年6月時点）】
・金利：年1.55％（5年・単利型）
・預入額：1円以上（1円単位）、1人当たりの上限なし
・対象者：日本国内に居住している個人
・その他：5年もののほかに、1年（年1.35％）、2年（年1.5％）、3年（年1.5％）などもあります。募集総額が1500億円に達し次第、受付終了となります
この5年もの定期預金に30万円を預け入れた場合の、満期時の利息は以下のとおりです。
・5年後の受取利息：約2万3250円
・税引き後の受取利息：約1万8528円
定期預金も個人向け国債と同じく、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。
参照：
スーパー定期（インターネット専用）
夏のボーナス定期預金キャンペーン SBJ銀行
・個人向け国債（固定5年）：約2万2233円
・ネット銀行（5年定期預金）：約1万8528円
同じ30万円を5年間預けた場合、個人向け国債の方が約3705円多く利息を得ることができます。どちらも元本保証で安心感がある点は共通しています。
ただし、「途中でお金が必要になった場合」の取り扱いには大きな違いがあります。
定期預金は、満期まで預けることが前提の商品。原則として満期前の解約はできず、銀行がやむを得ない事情と認めた場合に、中途解約に応じる仕組みとなっています。
また、中途解約した場合の利息は、本来の定期預金金利ではなく、低い「期日前解約利率」で計算されます。例えばSBJ銀行の5年定期預金では、預入期間が6カ月未満の場合は解約日時点の普通預金金利が適用されます。6カ月以上経過している場合は、預入時の店頭表示利率の10〜70％程度に利率が下がります。
さらに、定期預金は一部だけを引き出すことはできず、基本的には預けている定期預金全体を解約することになります。
一方、個人向け国債は比較的柔軟です。購入から1年経過すれば、1万円単位で必要な金額だけを中途換金（売却）できます。換金時には、ペナルティーとして「直前2回分の各利子（税引き前）相当額×0.79685」が差し引かれますが、元本割れの心配はありません。
このように、必要な分だけを現金化できる点は、個人向け国債の大きな特徴といえるでしょう。急な出費への備えという意味では、個人向け国債の方が使い勝手に優れています。
もっとも、定期預金、個人向け国債のいずれを選ぶ場合でも、基本は「満期まで使う予定のない余裕資金」で運用することが大切です。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
今回は、夏のボーナスから30万円を取り分け、個人向け国債「固定5年」とネット銀行の高金利「5年満期定期預金」に預けた場合、5年後に受け取れる利息を比較してみましょう。※金利は2026年6月時点。
個人向け国債・固定5年：5年後の税引き後利息は「約2万2233円」個人向け国債・固定5年（金利1.86％／年）を30万円購入した場合、満期となる5年後にもらえる利息は以下のとおりです。実際の利息は半年ごとにもらうことができ、利息の総額となります。
・5年後の受取利息：約2万7900円
・税引き後の受取利息：約2万2233円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。
参照：固定5年「第183回債」 財務省
ネット銀行の定期預金：5年後の満期時利息は「約1万8528円」ネット銀行の中でもトップクラスの高金利を打ち出しているのが、SBJ銀行の「夏のボーナス定期預金キャンペーン」です。インターネット専用のスーパー定期預金を活用した場合のシミュレーションを見てみましょう。
【SBJ銀行「スーパー定期預金」の条件（2026年6月時点）】
・金利：年1.55％（5年・単利型）
・預入額：1円以上（1円単位）、1人当たりの上限なし
・対象者：日本国内に居住している個人
・その他：5年もののほかに、1年（年1.35％）、2年（年1.5％）、3年（年1.5％）などもあります。募集総額が1500億円に達し次第、受付終了となります
この5年もの定期預金に30万円を預け入れた場合の、満期時の利息は以下のとおりです。
・5年後の受取利息：約2万3250円
・税引き後の受取利息：約1万8528円
定期預金も個人向け国債と同じく、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。
参照：
スーパー定期（インターネット専用）
夏のボーナス定期預金キャンペーン SBJ銀行
定期預金と個人向け国債、解約時の違いは？ここまで、30万円を5年間預けた場合の税引き後利息を比較すると、次のような結果になりました。
・個人向け国債（固定5年）：約2万2233円
・ネット銀行（5年定期預金）：約1万8528円
同じ30万円を5年間預けた場合、個人向け国債の方が約3705円多く利息を得ることができます。どちらも元本保証で安心感がある点は共通しています。
ただし、「途中でお金が必要になった場合」の取り扱いには大きな違いがあります。
定期預金は、満期まで預けることが前提の商品。原則として満期前の解約はできず、銀行がやむを得ない事情と認めた場合に、中途解約に応じる仕組みとなっています。
また、中途解約した場合の利息は、本来の定期預金金利ではなく、低い「期日前解約利率」で計算されます。例えばSBJ銀行の5年定期預金では、預入期間が6カ月未満の場合は解約日時点の普通預金金利が適用されます。6カ月以上経過している場合は、預入時の店頭表示利率の10〜70％程度に利率が下がります。
さらに、定期預金は一部だけを引き出すことはできず、基本的には預けている定期預金全体を解約することになります。
一方、個人向け国債は比較的柔軟です。購入から1年経過すれば、1万円単位で必要な金額だけを中途換金（売却）できます。換金時には、ペナルティーとして「直前2回分の各利子（税引き前）相当額×0.79685」が差し引かれますが、元本割れの心配はありません。
このように、必要な分だけを現金化できる点は、個人向け国債の大きな特徴といえるでしょう。急な出費への備えという意味では、個人向け国債の方が使い勝手に優れています。
もっとも、定期預金、個人向け国債のいずれを選ぶ場合でも、基本は「満期まで使う予定のない余裕資金」で運用することが大切です。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)