BlueskyのDMに「特定のメッセージへ返信できる機能」が追加される
Blueskyのウェブ版とアプリ版の両方で、特定のメッセージに返信する機能が追加されました。
v1.125 をリリースしました。グループチャットやDMで、特定のメッセージに返信できるようになりました。
📱アプリではメッセージをスワイプしてください。長押し→「返信」選択もできます。
💻 Webでは、メッセージ横の「…」をクリックしてください。
グループチャットの公開後、最も多かったリクエストだったため、追加することにしました。
[image or embed]— Bluesky日本語（公式） (@jp.bsky.app) 2026年6月18日 6:49
アプリ版では「チャット」タブからチャット欄を開きます。
返信したいメッセージを左から右にスワイプします。
そのまま文字を入力して送信するだけ。
枠内に返信先メッセージが表示され、どのメッセージに返信したのかが一目で分かります。
枠内をタップすると返信先メッセージにジャンプします。
自分のメッセージに返信したいときは右から左にスワイプ。
ウェブ版なら、メッセージにカーソルを合わせると出現するメニューアイコンをクリックして「返信」をクリック。
同じように返信できます。複数人の会話が入り乱れる「グループチャット」などで真価を発揮します。