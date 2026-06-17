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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】東銀座歌舞伎座裏で人気目立つ。ピンクの一軒家イタリアン 伝統のシチリア料理のランチコースが1000円台」と題した動画を公開した。動画では、東銀座駅から徒歩1分、歌舞伎座の裏手にある一軒家イタリアン「カンティーナ シチリアーナ トゥット イル マーレ」での、コストパフォーマンスに優れたランチの様子を紹介している。



動画の冒頭、銀座ランチに迷った際のおすすめとして、ピンク色の外観とイタリア国旗が目を引く一軒家レストランが登場。投稿者のtoko氏は、歌舞伎座のすぐ裏という立地でありながら「わりと穴場感があって」と紹介し、シチリアから取り寄せたというタイルやランプが飾られた異国情緒あふれる店内へ案内する。満席の2階席から階段を上り、3階のテーブル席へと向かう様子が収められている。



平日1,650円から提供されるランチコースは4種類あり、5種類から好みのパスタを選べるという充実の内容。toko氏のイチ推しは、シチリア伝統の「ナスとリコッタチーズのトマトパスタ」だ。「大きな茄子とチーズの風味が最高」と語り、ジューシーで食べ応えのある茄子がゴロゴロと入ったソースに、塩漬けのリコッタチーズのコクがプラスされた一皿を堪能。フォークにたっぷりと絡ませて持ち上げる映像からは、その濃厚な味わいが伝わってくる。また、セットで提供される彩り豊かなケールのサラダもボリューム満点だ。



さらに、日替わりドルチェのパンナコッタが付いた1,850円のコースについても、「さらにお得感があっておすすめ」と太鼓判を押している。



平日の普段使いランチとしてはもちろん、土日も営業しているため、週末の銀座デートや女子会にも活用できる名店である。本格的なシチリア料理をリーズナブルに楽しめる隠れ家レストランは、銀座でのランチ選びにおいて心強い選択肢となりそうだ。