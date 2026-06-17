WEB限定・ピーターラビット(TM)×BRUNO「ホットプレート」で毎日の食卓が絵本のワンシーンに。ホーロー風の100台限定モデルも
ビアトリクス・ポター(TM)が描いた絵本で人気の「ピーターラビット(TM)」の公式オンラインショップに、ライフスタイルブランド「BRUNO(ブルーノ)」とのコラボホットプレートが新登場。鋳物ホーロー鍋を思わせるデザインに、絵本の世界観を表現するレッドとホワイトの2色展開。各1万4850円で、公式オンラインショップだけの限定アイテムとなっている。さらに公式オンラインショップでは2026年6月22日(月)11時59分まで、7500円以上の購入で送料無料キャンペーンを実施中。夏のホームパーティシーズンに入る前にチェックしておきたい。
【画像】ピーターラビット×BRUNOのホットプレートを見る
■100台限定のホワイトと、華やかなレッド
まず注目したいのが「BRUNOコンパクトホットプレート(ホーローホワイト)」(1万4850円)。こちらは在庫限り、100台のみの数量限定モデルだ。清潔感のあるホワイトの本体に、温度つまみとフタの取っ手には木製パーツを使い、縁にもネイビーをあしらった、本物のホーローを思わせるクラシカルな佇まいに仕上がっている。
もう1色の「BRUNOコンパクトホットプレート(レッド)」(1万4850円)は、ゴールドの温度つまみとレッドカラーのボディが好相性。テーブルに置くだけで主役級の存在感を放ち、こっくりとした色合いが食卓を一段華やかにしてくれる。
■2〜3人にちょうどいいサイズ。遊べるプレート2枚付き
2色とも、本体は2〜3人用にぴったりのサイズ感。雑誌サイズほどのスペースに置けるコンパクトさだから、ダイニングテーブルの上にそのまま置きっぱなしでも絵になる。
保温から最大250℃までの無段階調整が可能。平面プレートは、お好み焼きや餃子といった鉄板メニューはもちろん、朝食のホットケーキにも活躍。サムギョプサルのあとに焼きビビンバ、と1台で完結させれば、お鍋やフライパンを使わずに洗いものもぐっと減らせる。
もう一つの24穴のたこ焼きプレートは、たこパはもちろん、ホットケーキミックスの生地でひと口サイズのまんまるケーキを焼いたり、ご飯にお醤油やケチャップで味付けして焼きライスボールを作ったりと、アイデア次第で使い方が広がりそう！
■7500円以上で送料無料。キャンペーンは6月22日まで
ピーターラビット(TM)公式オンラインショップでは、リニューアルオープン1周年を記念して、7500円以上の購入で送料無料になるキャンペーンを実施中。期間は2026年6月22日(月)11時59分まで。今回のホットプレートも対象なので、気になる人はこの機会に。
■あわせてチェックしたいオンラインショップ限定アイテム
せっかくの送料無料期間、ホットプレートと一緒にカートに入れておきたいアイテムも紹介したい。
「【WEBオリジナル】アイスクリームスプーン2個セット(Herb Garden)」(990円)は、絵本に登場するハーブと仲間たちをちりばめた「Herb Garden」シリーズのアイテム。アルミ製で熱が伝わりやすく、冷凍庫から出したばかりの硬いアイスもスッとすくえる。2026年6月15日時点で公式オンラインショップのベストセラーランキング3位に入る人気アイテムだ。
紅茶好きには「巾着ティーセット」(2365円)を。クラシカルなテラコッタピンクの巾着の中には、香り豊かな紅茶のティーバッグ(アップル＆セイロン)が計5袋入っていて、ホットプレートで作ったおやつのおともにぴったり。ティータイムのあとは、巾着としてコスメやガジェット入れにも使える。
そしてもう1台、家電好きのチェックリストに入れたいのが「【WEB限定】BRUNOオートクックポット1L」(1万4300円)。材料を入れてボタンを押すだけで、ポタージュやスープ、カレー、スムージーなどの本格調理が完結する全自動調理ポット。ホットプレートと同じくレトロな佇まいのコラボモデルで、キッチンに置くだけで絵になる一品だ。
気になるアイテムがあれば、送料無料の期間内に、ピーターラビット(TM)公式オンラインショップをのぞいてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※ 価格の変更や売り切れの可能性があります。それぞれ詳細は販売ページでご確認ください。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
■100台限定のホワイトと、華やかなレッド
まず注目したいのが「BRUNOコンパクトホットプレート(ホーローホワイト)」(1万4850円)。こちらは在庫限り、100台のみの数量限定モデルだ。清潔感のあるホワイトの本体に、温度つまみとフタの取っ手には木製パーツを使い、縁にもネイビーをあしらった、本物のホーローを思わせるクラシカルな佇まいに仕上がっている。
もう1色の「BRUNOコンパクトホットプレート(レッド)」(1万4850円)は、ゴールドの温度つまみとレッドカラーのボディが好相性。テーブルに置くだけで主役級の存在感を放ち、こっくりとした色合いが食卓を一段華やかにしてくれる。
■2〜3人にちょうどいいサイズ。遊べるプレート2枚付き
2色とも、本体は2〜3人用にぴったりのサイズ感。雑誌サイズほどのスペースに置けるコンパクトさだから、ダイニングテーブルの上にそのまま置きっぱなしでも絵になる。
保温から最大250℃までの無段階調整が可能。平面プレートは、お好み焼きや餃子といった鉄板メニューはもちろん、朝食のホットケーキにも活躍。サムギョプサルのあとに焼きビビンバ、と1台で完結させれば、お鍋やフライパンを使わずに洗いものもぐっと減らせる。
もう一つの24穴のたこ焼きプレートは、たこパはもちろん、ホットケーキミックスの生地でひと口サイズのまんまるケーキを焼いたり、ご飯にお醤油やケチャップで味付けして焼きライスボールを作ったりと、アイデア次第で使い方が広がりそう！
■7500円以上で送料無料。キャンペーンは6月22日まで
ピーターラビット(TM)公式オンラインショップでは、リニューアルオープン1周年を記念して、7500円以上の購入で送料無料になるキャンペーンを実施中。期間は2026年6月22日(月)11時59分まで。今回のホットプレートも対象なので、気になる人はこの機会に。
■あわせてチェックしたいオンラインショップ限定アイテム
せっかくの送料無料期間、ホットプレートと一緒にカートに入れておきたいアイテムも紹介したい。
「【WEBオリジナル】アイスクリームスプーン2個セット(Herb Garden)」(990円)は、絵本に登場するハーブと仲間たちをちりばめた「Herb Garden」シリーズのアイテム。アルミ製で熱が伝わりやすく、冷凍庫から出したばかりの硬いアイスもスッとすくえる。2026年6月15日時点で公式オンラインショップのベストセラーランキング3位に入る人気アイテムだ。
紅茶好きには「巾着ティーセット」(2365円)を。クラシカルなテラコッタピンクの巾着の中には、香り豊かな紅茶のティーバッグ(アップル＆セイロン)が計5袋入っていて、ホットプレートで作ったおやつのおともにぴったり。ティータイムのあとは、巾着としてコスメやガジェット入れにも使える。
そしてもう1台、家電好きのチェックリストに入れたいのが「【WEB限定】BRUNOオートクックポット1L」(1万4300円)。材料を入れてボタンを押すだけで、ポタージュやスープ、カレー、スムージーなどの本格調理が完結する全自動調理ポット。ホットプレートと同じくレトロな佇まいのコラボモデルで、キッチンに置くだけで絵になる一品だ。
気になるアイテムがあれば、送料無料の期間内に、ピーターラビット(TM)公式オンラインショップをのぞいてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※ 価格の変更や売り切れの可能性があります。それぞれ詳細は販売ページでご確認ください。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026