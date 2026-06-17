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ゴールドがピークからマイナス25％急落！知っておきたい「有事の金」が売られる理由と今後の戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【緊急】ゴールドが－25％急落…今が買い時？僕は100万円追加投資します」と題した動画を公開した。動画では、昨今急落しているゴールド（金）の価格動向を振り返り、その背景や今後の投資戦略について解説している。



動画の冒頭で亮平氏は、ゴールドの価格が2026年1月のピークから25%も下落している現状を紹介。「有事の金」と称されるゴールドだが、中東情勢の緊張再燃を受けて原油価格が高騰し、インフレ懸念から米FRBの利上げ観測が強まったことが下落の要因だと説明した。



金利が高止まりすると、利息を生まないゴールドよりも米ドルなどの現金や債券の方が投資先として魅力的に映るため、金の売却が加速しているという。亮平氏は「金利の上昇は利益を生まない金の価格に重くのしかかる」と語り、インフレと金利、そして金価格の相関関係を図解を交えて分かりやすく解説した。



一方で、亮平氏自身は今年からゴールドへの積立投資を継続しており、今回のマイナス25%という急落タイミングで新たに100万円の追加投資を決断。「2026年後半はさらなる下落もあり得るため、次はマイナス40%、マイナス50%下落した時を段階的に狙う」と述べ、資金に余裕を持たせた段階的な投資の重要性を説いた。



さらに、長期的な視点では、スタグフレーション（景気停滞とインフレの同時進行）への懸念などから、安全資産としての金の魅力は失われないと指摘する。



「今後も世界的に経済が混乱する事態があれば、ゴールドを保有しておこうという投資家の考えは変わらない」と語る亮平氏。短期的な値動きに一喜一憂せず、リスク分散の観点からポートフォリオの一部に実物資産を組み込むことの意義を伝える内容となっている。