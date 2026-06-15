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「初日で辞めたいっす」自衛隊を1ヶ月で退職した21歳に待っていた情報商材「100万の借金」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、『【社会不適合者】「自衛隊1ヶ月で辞ました」→衝撃の展開へ…【視聴者凸】』と題した動画を公開した。動画では、航空自衛隊をわずか1ヶ月で退職したという21歳の視聴者・りょーさんが通話で登場。「もう無理っす、マジ辞めたいっす」と入隊初日から退職を懇願したエピソードや、その後に見舞われた衝撃の展開を明かしている。



りょーさんは、面接では「空からの脅威を守りたいです！」と立派な志望動機を語っていたが、本音は「任期満了でお金がもらえるから」「空が一番楽だと聞いたから」という安易な理由だったと明かす。しかし入隊初日、ベッドメイキングがうまくできずに「俺向いてねえな」と即座に挫折。その日の夜には上司に退職を申し出たという。その後も「辞めたい」「続ける」を繰り返し、親に「死にたい」と泣きついたところ、「そっち行って殺してやるよ」と激怒されたエピソードを苦笑い交じりに振り返った。



結局、1ヶ月で自衛隊を去ったりょーさんは、在宅ワークに憧れてSNSで仕事探しを開始。しかし、知り合った女性から「月20万稼げる」というブログの情報商材を勧められ、なんと手渡しで100万円を支払ってしまったという。ふたを開けてみると中身はただのやり方が書かれているだけで、「騙されましたね」と肩を落とす。さらに別のマッチングアプリでも10万円を騙し取られ、多額の借金を背負うことになった経緯を赤裸々に告白した。



次々と飛び出す衝撃の失敗談に対し、将来は配信者になりたいと語る彼へ、配信者のさざえは「小手先の裏技を信じないでください」「親に心配かけないように、普通に正々堂々働いて」と真剣なトーンでアドバイスを送った。「金で解決しようとせず、自力で自分を育てていったほうがいい」という言葉には、若者の再起を願う温かいエールが込められており、厳しくも愛のある配信となった。