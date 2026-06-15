◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】世界一を目指す８大会連続８度目出場の日本は、過去３度準優勝のオランダとの初戦を２―２で引き分けた。２度リードを許す展開だったが、後半にＭＦ中村敬斗と鎌田大地のゴールで大きな勝ち点１をもぎ取った。

負傷した久保建英に変わって後半３５分から出場したＦＷ小川航基は、１―２出迎えた同４４分に伊藤純也のコーナーキックに頭で合わせ、鎌田大地の同点ゴールをアシストした。小川は「純也くんのボールがよかった。そこしかゴールが生まれないなと思って走り込んだ。純也もそれが分かってた。意思疎通があった素晴らしいゴールだった」と、充実の汗をぬぐった。

一時は小川のゴールかと思われたが、鎌田の頭に当たって入ったことから、公式記録は鎌田のゴールとなった。小川は、鎌田から「なんか逆ギレされました。俺のゴールなのにお前が喜びすぎるから、俺のゴールじゃないみたいな雰囲気になった」と怒られたことを明かし、報道陣を笑わせた。

５月のアイスランド代表との壮行試合では決勝点をあげた小川。代表戦２試合連続ゴールとはならなかったが、「大地くんが触ってなかったら、普通にキャッチされていたかもしれない。次は正真正銘のゴールを決めます」と誓った。