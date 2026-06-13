ミセス、HANA、MISAMO、M!LKらが『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペットに登場

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Mrs. GREEN APPLE、HANA、MISAMO、M!LKらが、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のレッドカーペットに登場した。

■NON STYLE井上裕介と森香澄がインタビュアーとして出演

ABEMAでは、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の全編無料生中継を実施中。レッドカーペットの特設ブースには様々なアーティストが訪れ、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介と森香澄が現地インタビュアーとして出演。番組放送中に視聴数は130万を突破し、大きな反響を呼んでいる。

■Mrs. GREEN APPLE

レッドカーペットにはサプライズゲストとしてMrs. GREEN APPLEも登場。2025年に続き多くの部門にノミネートされていることについて聞かれると、「名前を挙げていただけるだけで本当にありがたいです。いろんな方からプレッシャーもいただいていますが、楽しみたいと思っています」と率直な心境を語った。

また、この日の衣装については、「3人で和装をしたいねという話になって、このスタイルにしました」とコメント。和装姿でレッドカーペットを彩った。

2026年の上半期を振り返る場面では、「本当にいろんなことをさせていただいて、すごく充実した上半期でした」と笑顔を見せ、下半期についても「発表していることも、まだ発表していないこともありますので、楽しんでいきたいと思います」と今後への期待を語った。

さらに、忙しい日々のなかでの体調管理について聞かれると、「ちゃんと充電できています。毎日お風呂にも入っていますし、歯磨きも朝晩しっかりしています」とユーモアを交えながら答え、会場の笑いを誘った。

最後にABEMA視聴者へ向けて、「いつもお世話になっています。本当に大好きです。僕も一視聴者として見ています。今後ともよろしくお願いします」とメッセージを送った。

■HANA

現在の心境について聞かれると、「すごく緊張しています。さっきみんなで“緊張をほぐす言葉はないかな”と考えていて、レッドカーペットを日本語にして“赤いじゅうたん”だと思うようにしたら、少し緊張が和らぎました」と笑顔でコメント。

また、デビューから間もないなかで『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にノミネートされたことについては、喜びをにじませながら現在の心境を語った。

さらに、「Grand Ceremony」で披露するパフォーマンスの見どころを聞かれると、「果物です」とユーモアたっぷりに回答。現場を笑いに包みながら、本番への期待を高めた。

■MISAMO

MISAMOの大ファンである森香澄は、サナから「お久しぶりです」と声をかけられると大歓喜。「覚えていてくださってうれしいです！ この前は号泣してしまったので、今日は泣かずに頑張ります」と笑顔で応じた。

今日の衣装のポイントについて聞かれると、モモは「衣装のリボンがポイントになっています。久しぶりにポニーテールもしました」とコメント。

また、現在の心境について、ミナは「久しぶりなので少し緊張しています。でも、素敵なパフォーマンスをお届けできるよう頑張りたいと思います」と語り、パフォーマンスへの意気込みを明かした。

最後にABEMA視聴者へ向けて、「ABEMAをご覧の皆さん、この後ステージもあるので、ぜひ楽しみにしていてください」とメッセージを送った。

■M!LK

ABEMAの番組でも受賞を予想されていたことを聞くと、「手に持っているルビーが1個でも十分うれしいのに4個も頂いて本当に感謝しています。」と語り、「でも5人だからあと1個ほしいよね？」と聞かれると、「とんでもないですよね。まだまだがんばらないと。ここ数年はものすごい勢いで駆け上がった。体感でいうと去年から1年間で街で曲を知って下さった方が多かった。楽曲の力やファンの皆さんが宣伝してくれることがとてもありがたい」と語った。

最後のメッセージでは、「これからも皆さんを楽しませますので、これからもよろしくおねがいし滅（？）」と話し、笑いを誘った。

■関連リンク

配信URL

https://abema.tv/channels/maj/slots/C6a1Sfe9H3XgKZ

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/