警報・注意報

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これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、上越と中越にカミナリ注意報が発表されているところがあります。上越と中越では、急な強い雨や落雷にご注意ください。

◆11日(木)これからの天気
午後も日差しが届くでしょう。
ただ、上越と中越では夕方から雲が増えて、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。

降水確率は、夜にかけて湯沢町で40%とやや高くなっています。

◆11日(木)の予想最高気温
最高気温は、23～27℃の予想です。
昨日より3℃前後高いでしょう。平年と比べると同じくらいかやや高くなりそうです。
湿度が高く、ムシムシと感じられるでしょう。