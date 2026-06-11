上・中越は夕方から所々でにわか雨や雷雨がありそう【これからの天気(6月11日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上越と中越にカミナリ注意報が発表されているところがあります。上越と中越では、急な強い雨や落雷にご注意ください。
◆11日(木)これからの天気
午後も日差しが届くでしょう。
ただ、上越と中越では夕方から雲が増えて、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。
降水確率は、夜にかけて湯沢町で40%とやや高くなっています。
◆11日(木)の予想最高気温
最高気温は、23～27℃の予想です。
昨日より3℃前後高いでしょう。平年と比べると同じくらいかやや高くなりそうです。
湿度が高く、ムシムシと感じられるでしょう。
◆警報・注意報
現在、上越と中越にカミナリ注意報が発表されているところがあります。上越と中越では、急な強い雨や落雷にご注意ください。
◆11日(木)これからの天気
午後も日差しが届くでしょう。
ただ、上越と中越では夕方から雲が増えて、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。
降水確率は、夜にかけて湯沢町で40%とやや高くなっています。
◆11日(木)の予想最高気温
最高気温は、23～27℃の予想です。
昨日より3℃前後高いでしょう。平年と比べると同じくらいかやや高くなりそうです。
湿度が高く、ムシムシと感じられるでしょう。