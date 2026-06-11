Ｖ６を賭けた戦いがいよいよ開幕！

◇６月12日～14日／2025-26リーグHプレーオフ

▢国立代々木競技場第一体育館

写真：昨シーズンＶ５を達成したブルーファルコン

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋はリーグの頂点を決める2025-26 リーグH プレーオフをいよいよ迎える。

ブルーファルコンのレギュラーシーズンの結果は23勝３敗で2位。この３敗はそれぞれ、1位のブレイヴキングス刈谷、４位のトヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀、6位の大崎オーソル埼玉との対戦で、３チームともプレーオフ進出を決めている。プレーオフにはレギュラーシーズン男子上位６チームが進出となっており、3位のジークスター東京と５位の大同特殊鋼PhenixTOKAIも進出を決めている。

プレーオフはトーナメント方式で行われ、レギュラーシーズン2位のブルーファルコンはセミファイナル第２試合からの参戦で、クォーターファイナル第２試合のジークスター東京と大崎オーソル埼玉の勝利者と対戦する。両チームともレギュラーシーズンではブルーファルコンと激戦を繰り広げたチームということもあり、どちらの強豪チームが勝ち上がってきても不思議ではない。負ければ即敗退の国内トップリーグの頂点を決める激闘は、各地で白熱したドラマを見せる夏の高校野球にも匹敵する。しかしブルーファルコンは今までそのプレッシャーを跳ねのけＶ５を達成したチームだ。王者らしく激闘を勝ち抜き、高校野球よりも熱いドラマを繰り広げてくれるだろう。

プレーオフは国立代々木競技場第一体育館にて６月12日～６月14日の３日間に分けて開催され、ブルーファルコンは13日のセミファイナル第２試合でジークスター東京と大崎オーソル埼玉のどちらか勝利チームと対戦する。プレーオフは全試合スカパー！「日テレジータス」にて生中継される。

写真：昨シーズンプレーオフで雄たけびをあげるヨアン