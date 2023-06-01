懐かしくて、格別のおいしさ。レトロかわいい麹町・泉屋東京店『クッキー缶』の魅力

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部ハッチ。

子どものころ、いただきもののクッキーといえば、「泉屋」のクッキーでした。浮き輪が描かれた高級感のある缶の容器を開けると、バラエティ豊かな形のクッキーが敷き詰められていて、心が躍りましたっけ。

泉屋東京店「スペシャルクッキーズ」（A-300）／3240円（税込み）

あれから40年以上が経ちましたが、泉屋東京店の「スペシャルクッキー」は、まるで缶の中だけ時間が止まっていたかのように、変わらない光景がそこにありました。

久しぶりに食べてみると、シンプルで、やさしさに満ちた安心感のあるおいしさ。クッキーの種類が豊富で、いろいろな味わいを楽しめるのも魅力です。あと1個、さらにもう1個と、つい手がのびてしまいます。

「泉屋のクッキー」、ここも推せる！

●個性豊かな味わいが勢ぞろい

個人的にお気に入りのクッキーはこの4つ。

上から時計回りに

〈スプライズ〉

「サプライズ」ではなく「スプライズ」。バニラとバターの風味が絶妙で、たまりません。

〈チョコレートクッキー〉

チョコレートを使った、ほのかな苦みが身上のクッキー。

〈BSロック〉

とりわけミニサイズで、黒砂糖とナッツの組み合わせが最高。

〈リングターツ〉

泉屋のシンボルマークの浮き輪をモチーフに。

ちょっと堅めなのが◎です。

●ほかにも多種多様のクッキー缶が！

泉屋のクッキーは「ねこ缶」や葛飾北斎の浮世絵をモチーフにした「アート缶」など、限定でいろいろな缶が登場。写真のこちらは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念したスペシャル缶で、ポップなウルトラマンのイラストが描かれています。子どもへのプレゼントにぴったり。

7種類17枚入りで、バルタン星人などの怪獣がプリントされたクッキーが1枚入るそう。1箱1998円（税込み）

おいしいもの帖 No.122 泉屋東京店 スペシャルクッキーズ（A-300） 10種類の詰め合わせ（440ｇ） 3240円（税込み）

東京／おすすめシーン・手土産手みやげや贈答品、お茶会、来客時のお茶うけに

※地方発送可

SHOP DATA 3240円（税込み）東京／おすすめシーン・手土産手みやげや贈答品、お茶会、来客時のお茶うけに※地方発送可 https://izumiyatokyoten.jp 泉屋東京本店 麹町本店

東京都千代田区麹町3-1

TEL：03-3239-7776

営業時間：9：00〜18：00 定休日：土・日曜、祝日

