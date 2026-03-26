「旨味が爆弾のような感じ」カツオとごま油香る！無限シャキシャキキャベツ
AIライター自動執筆記事
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料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食70kcal＆35円！箸が止まらない“無限キャベツ”がヤバすぎた…」を公開した。包丁を一切使わず、ポリ袋一つで完結するヘルシーで節約にもなる「病みつきキャベツ」の作り方を紹介している。
動画では、見切り品のキャベツを丸ごと一つ用意し、手で一口大にちぎってポリ袋に詰めていく工程からスタートする。キャベツをちぎる際のコツとして、嫌な出来事を思い出して「ふんすっ！」と力を込めてちぎり、ストレス発散にも活用するとユーモアたっぷりに解説した。
調味料には、ほんだしや鶏ガラスープの素、おろしにんにく、塩昆布などを使用。これらを袋にすべて投入した後、空気を含ませてシャカシャカと振り、キャベツがしんなりするまで全体になじませるのが、美味しく仕上げる秘訣だ。TikTokで320万回以上再生された人気のレシピだといい、過去トップクラスのズボラ調理法として自信を覗かせている。
完成したキャベツを口に運ぶと、「う～まっ！」と声を漏らし、「旨味がもうキャベツにまとわりついて爆弾のような感じがする」と味わいを表現。「ダイエット中これ抱えて食べてください」と、その満足度の高さを力説した。
一食あたり約70kcal、約35円という驚異のコストパフォーマンスを誇る一品。ダイエット中の副菜や手軽なおつまみとして、日々の献立に取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］（3食分）
・ちぎりキャベツ 袋いっぱい
・ほんだし 小さじ1
・鶏ガラ 小さじ1
・鷹の爪 小さじ1
・ニンニクおろし 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・塩昆布 2つまみくらい
・鰹節 3つまみくらい
・ごま 適量
［作り方］
1. ポリ袋にキャベツを一口大に手でちぎって入れる。芯の部分は避けるか別で使用する。
2. ほんだし、鶏ガラ、鷹の爪、ニンニクおろし、ごま油、塩昆布、鰹節、ごまを袋に加える。
3. 袋の口を軽く持ち上げ、空洞を作って振り、全体に味をなじませる。
4. 袋を揉み込み、キャベツがしんなりしてきたら器に盛り付けて完成。
動画では、見切り品のキャベツを丸ごと一つ用意し、手で一口大にちぎってポリ袋に詰めていく工程からスタートする。キャベツをちぎる際のコツとして、嫌な出来事を思い出して「ふんすっ！」と力を込めてちぎり、ストレス発散にも活用するとユーモアたっぷりに解説した。
調味料には、ほんだしや鶏ガラスープの素、おろしにんにく、塩昆布などを使用。これらを袋にすべて投入した後、空気を含ませてシャカシャカと振り、キャベツがしんなりするまで全体になじませるのが、美味しく仕上げる秘訣だ。TikTokで320万回以上再生された人気のレシピだといい、過去トップクラスのズボラ調理法として自信を覗かせている。
完成したキャベツを口に運ぶと、「う～まっ！」と声を漏らし、「旨味がもうキャベツにまとわりついて爆弾のような感じがする」と味わいを表現。「ダイエット中これ抱えて食べてください」と、その満足度の高さを力説した。
一食あたり約70kcal、約35円という驚異のコストパフォーマンスを誇る一品。ダイエット中の副菜や手軽なおつまみとして、日々の献立に取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］（3食分）
・ちぎりキャベツ 袋いっぱい
・ほんだし 小さじ1
・鶏ガラ 小さじ1
・鷹の爪 小さじ1
・ニンニクおろし 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・塩昆布 2つまみくらい
・鰹節 3つまみくらい
・ごま 適量
［作り方］
1. ポリ袋にキャベツを一口大に手でちぎって入れる。芯の部分は避けるか別で使用する。
2. ほんだし、鶏ガラ、鷹の爪、ニンニクおろし、ごま油、塩昆布、鰹節、ごまを袋に加える。
3. 袋の口を軽く持ち上げ、空洞を作って振り、全体に味をなじませる。
4. 袋を揉み込み、キャベツがしんなりしてきたら器に盛り付けて完成。
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