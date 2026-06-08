100時間残業で「ボロボロの20代女子」→心の隙間につけ込む既婚先輩の非情な裏切りが「リアルすぎる」【作者に聞く】
【漫画】「ダメ男」に溺れる…本編をイッキ読み
モニターを1日何時間も見続け、100時間を超える残業を強いられている。しかし、この就職難に1年経たずして退職するのはどうなのか。漠然とした未来しか見えず、何とかしなければと思ってはいるが、心身ともにズタボロで行動に移せないでいる。そんな働く女性を描いたヤチナツ(@11yc4)さんの『20時過ぎの報告会』より、「ボロボロの自分って全然可愛くない」をお届けする。
■【過酷な労働】終わらない仕事とズタボロの心身
「遅い」「21時までって言ったんじゃん」「それ終わったらデザイン案10個出して」「修正もきているから対応してね」と、矢継ぎ早に先輩から指示を受けるこはる。気づけば、びっくりするほどのブラック企業に就職していた。
頑張っても終わらない仕事。疲労困憊の思考回路の中、「辞めたい」という言葉が巡り続ける。帰宅するころにはすでに終電もなく、身も心もズタボロだ。そんな荒んだ心を温めてくれるのが、同じ職場にいる先輩の駒場だった。
■【甘い罠】既婚の先輩とのいびつな関係
しかし、彼は妻子持ちである。疲れたこはるの弱った心の隙間に入り込み、都合のよい存在とわかっていながらも、ほんの数時間でも優しさを与えてくれる彼を拒絶できないでいた。いけないことだと理解しつつも、駒場が彼女の唯一の救いになっていたのだ。
駒場が妻と子どもの住まいに戻る瞬間、すべてが現実に戻る。仕事に追われ、自分の体のメンテナンスもできない日々。おいしいものを食べて幸福を感じる余裕さえ、とうに失っていた。
久しぶりに会った友人に不倫を責められても、言い返す気力すらない。元恋人に連絡してみるものの、誰も彼も正論ばかりで、こはるを救ってはくれない。
■【限界の先】誰にも救われない社会人女子のリアル
「誰かに助けてほしい」と願うこはるは、すでに八方ふさがりだ。つらいときに部屋を訪れる駒場に現状の苦しさを打ち明けると、「俺、もうここにはこない」とあっさり別れを告げられる。どう動いてもよい方向へ進まないこはるは、人生の岐路に立たされていた。
子どものころは「大人ってすごい」と漠然と思っていたが、実際になってみると全然大人になんてなれない。仕事に恋に、ひとりでどうすることもできなくなった社会人女子が、満身創痍になりながらも生きていく姿は、多くの女性からリアルな共感を集めている。
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