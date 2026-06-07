『LV999の村人』先行上映会開催 東山奈央、猪俣慧士に“公開ツッコミ”「はっきりせーや！」 主題歌＆配信情報も解禁
シリーズ累計発行部数380万部を突破した人気小説を原作とするテレビアニメ『LV999の村人』の先行上映会が7日、東京・ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で開催された。上映後には、主人公・鏡浩二役の猪俣慧士、アリス役の東山奈央、レックス役の島崎信長（※実際はタツサキ）、クルル役の石見舞菜香が登壇し、観客とともに第1話、第2話の見どころを語った。
【動画】東山奈央、優しさを理解するもモヤモヤポーズ
第1話では、鏡浩二とアリスが初めて出会うシーンで、アリスが鏡に「結婚しよう」と告げる場面が描かれる。このシーンにちなみ、東山は、鏡とアリスの関係性について「結婚できそうで、できない感じ」とコメント。鏡の優しすぎる性格に理解を示しながらも、「はっきりせーや！」と猪俣に詰め寄り、役柄同士のもどかしい関係性にやきもきしていることを明かした。猪俣が思わずたじろぐ場面もあり、会場は笑いに包まれた。
また、同イベントでは新情報も続々と発表。アニメは7月1日よりテレ東、BSフジで順次放送がスタートするほか、ABEMA、DMM TVで独占見放題配信されることが明らかになった。
さらに、メインキャラクターたちが集結したメインキービジュアルも公開。キャスト陣からは「かっこいい」と絶賛の声が上がる中、猪俣は「背景がデジタルっぽいですね」と細かな部分に着目。今後の物語で、その謎めいた要素にも注目してほしいと期待をのぞかせた。
主題歌情報も解禁され、オープニングテーマは藍月なくる＆棗いつきによる「Not a Hero」、エンディングテーマはゆきむら。の「HP」に決定した。
『LV999の村人』は、小説投稿サイト「小説家になろう」で2015年より連載がスタートした星月子猫氏による人気作品。KADOKAWAから刊行されている原作小説は全8巻、コミカライズ版は「月刊コンプエース」で連載されており既刊20巻を数える。シリーズ累計発行部数は380万部を突破しており、アニメ化でも大きな注目を集めている。
【動画】東山奈央、優しさを理解するもモヤモヤポーズ
第1話では、鏡浩二とアリスが初めて出会うシーンで、アリスが鏡に「結婚しよう」と告げる場面が描かれる。このシーンにちなみ、東山は、鏡とアリスの関係性について「結婚できそうで、できない感じ」とコメント。鏡の優しすぎる性格に理解を示しながらも、「はっきりせーや！」と猪俣に詰め寄り、役柄同士のもどかしい関係性にやきもきしていることを明かした。猪俣が思わずたじろぐ場面もあり、会場は笑いに包まれた。
さらに、メインキャラクターたちが集結したメインキービジュアルも公開。キャスト陣からは「かっこいい」と絶賛の声が上がる中、猪俣は「背景がデジタルっぽいですね」と細かな部分に着目。今後の物語で、その謎めいた要素にも注目してほしいと期待をのぞかせた。
主題歌情報も解禁され、オープニングテーマは藍月なくる＆棗いつきによる「Not a Hero」、エンディングテーマはゆきむら。の「HP」に決定した。
『LV999の村人』は、小説投稿サイト「小説家になろう」で2015年より連載がスタートした星月子猫氏による人気作品。KADOKAWAから刊行されている原作小説は全8巻、コミカライズ版は「月刊コンプエース」で連載されており既刊20巻を数える。シリーズ累計発行部数は380万部を突破しており、アニメ化でも大きな注目を集めている。
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