◾️＜ORANGE RANGE LIVE TOUR 026-027＞

特設サイト：https://orangerange.com/feature/25th

▼チケット料金

全席指定：7,300円（税込）

親子席：大人 7,300円（税込）／子供 2,500円（税込）

※親子席について

・子供は「公演当日に小学生以下」の方が対象。

・子供のみの組み合わせは不可。最低大人1枚は必要。（最大購入枚数4枚まで）

・比較的見えやすいお席を確保させていただきます。なお、会場によっては着席指定になる場合がございます。

・年齢確認をさせていただく場合がございますので、身分証をご持参ください。

▼チケット一般発売日

2026年08月29日(土)〜09月27日(日) 開催公演：2026年06月20日(土) 10:00〜

2026年10月03日(土)〜10月31日(土) 開催公演：2026年07月25日(日) 10:00〜

2026年11月01日(日)〜12月19日(土) 開催公演：2026年08月29日(土) 10:00〜

2027年01月09日(土)〜01月24日(日) 開催公演：2026年10月24日(土) 10:00〜

2027年02月05日(金)〜03月14日(日) 開催公演：2026年12月19日(土) 10:00〜

▼注意事項

・未就学児童のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

・お客様を含む会場内の映像・写真が公開される事がありますので予めご了承ください。

・チケット券面には全ての注意事項の記載ができません。また「注意事項」は状況によって変更となる可能性がございます。公演直前にはオフィシャルホームページをご確認いただき、記載されている「注意事項」内容をご了承の上、ご来場をお願いいたします。