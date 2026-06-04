【妻VS夫】深夜の台所で「もう寝るよ」と食器放置する夫→限界を迎えた2児の母が下した“予想外の決断”とは【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
家事と育児のワンオペに限界を迎えたとき、夫にSOSを求めたら「仕事で疲れてるから」と言われた。私だって働きながら家事と育児をしているのに、「朝から晩まで働けばいいのか？」と大喧嘩に。その結末はどうなるのか。
『家族、辞めてもいいですか？』や『スカートの呪いが解けるまで』で継父からの性被害や家族との確執を描いた漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんのエッセイ漫画『育児今昔物語』を紹介するとともに話を聞いた。
■「母親1人でこなせる量じゃない」爆発した不満
パートを終え、急いで保育園へお迎え。帰宅後は黄昏泣きや抱っこ攻撃から始まり、お風呂を入れ、子どもにごはんを食べさせて寝かしつける。母親は子どものお世話で手いっぱいだ。ようやく子どもを寝かしつけてキッチンへ行くと、ごはんを食べ終えた夫は「もう寝るよ」と言う。たまった食器、取り込んだままの洗濯物、散乱する子どものおもちゃ、どれか1つくらい手伝ってくれてもいいのに。荒れていく部屋を見るたび、ストレスはたまっていった。
家事、育児、仕事を1人で回すことに限界を感じた魚田さんは、当時の心境をこう振り返る。
「私もパートとはいえ、普通に9時〜17時まで働いて、さらに在宅ワークもして、家事や育児をすべて1人でこなしているなか『夫は仕事だけ。家事もお手伝い程度で、ごみ捨てだけ？不平等！』という不満から始まりました。子どもが1人のときは、まだ私にも昔ながらのジェンダー観があり、『母が家事・子育てをするのが当たり前』と思っていたので、何となく自分が主体でやっていて、できない自分を責めていたころもありました。ですが、子どもの人数が増えるほどにやることが2倍3倍に膨れ上がるので、『普通に母親1人でこなせる量じゃないな』と。『父親も親なのに、家族なのに』と思っていたのが爆発したのだと思います」
2人の子どものお世話で限界を迎えた魚田さんは、夫にSOSを出した。しかし、夫は「平日は無理かな。疲れとるし…」と言う。さらに「休みの日はわりとしよるし、ゴミ出しもしよるよ？」と言われ、魚田さんは「わたしは、朝起きてから夜寝るまで息つく暇もないくらい働き続けてるのに!!」と、けんかになってしまった。
一番嫌だったのは、話し合いたいのに夫が「だんまり」を通すときだったという。
「最初は疑問でした。『家事を分担しようって言っているだけで難しいことは言ってないのに、なんでこんなに何も言わないんだろう？』と。それから何度か同じようにだんまりされると、少しずつ私自身を軽く見られている気がしてきて、腹が立ちました。『結局、この場さえやり過ごせば、また私が全部やってくれてるからそのままでいいって思ってるんでしょう？』と思いました」
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。