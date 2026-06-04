【映画クレヨンしんちゃん】主題歌はTOMOO『大人になったら』に決定！ 予告＆ポスタービジュアル公開
2026年7月31日（金）に公開となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』。主題歌がTOMOOの『大人になったら』に決定。本予告と本ポスタービジュアルが公開された。
＞＞＞本ポスタービジュアルや主題歌アーティスト・TOMOOをチェック！（写真5点）
1990年より『漫画アクション』で連載開始。1992年にTVアニメの放送がスタートして以来、老若男女に愛され続けている大人気アニメ『クレヨンしんちゃん』。劇場版は1993年に第1作目『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面 VS ハイグレ魔王』が公開されて以来、これまでに計32作品が公開されてきた。昨年
公開された『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』では、踊る灼熱の国インドを舞台に、しんのすけたちカスカベ防衛隊が、歌って踊って大乱舞。ダンスエンターテイメント映画として日本中に笑いと感動を届けた。そんな『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が、7月31日（金）に公開される。
秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみにして、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが【妖怪の国】から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ！？ 【妖怪の国】に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。
そんな本作を手掛けるのは、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』演出を2022年から担当し、『映画クレヨンしんちゃん』では2024年から絵コンテ・パート演出を担当している渡辺正樹。そして脚本は、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の脚本を手掛けていた中村能子。『クレヨンしんちゃん』愛に溢れる制作チームに、期待が膨らむ。
先日、ゲスト声優として伊藤沙莉、マユリカの出演情報が発表されると、 「クレヨンしんちゃん愛がやっと届いたね！」「映画館で観れるのを楽しみにしています！」 「映画公開まで待ち遠しい！」など、各種メディアやSNSでも話題沸騰。さらに、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、咲野俊介、小松未可子、佐藤せつじら豪華実力派声優陣の出演も発表され、大きな話題を呼んだ。
そしてこのたび、 独自の卓越したメロディセンスと力強くも温かみのある歌声で魅了する、シンガーソングライター・TOMOO が、本作の主題歌アーティストに決定した。本作の主題歌を担当することについてTOMOOは、 「 『クレヨンしんちゃん』といえば、子供の頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです」と喜びのコメント。
本作のために書き下ろした主題歌『大人になったら』については、「映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた 『わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい』と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います」と、本作への思いを語っている。アップテンポながらもどこか懐かしさを感じさせるメロディーが、しんのすけのひと夏の大冒険を明るく、そして温かく彩ってくれる。
また、主題歌『大人になったら』を使用した最新予告映像も到着。
「この国には、妖怪が迷い込んだらおしりだまを抜いて妖怪にするという掟がある」という、狐の妖怪・やこ（CV：伊藤沙莉）の言葉の通り、妖怪の国でうっかり治安維持隊の妖怪たちに見つかってしまい、おしりからピンク色のおしりの形をした ”おしりだま” を抜かれ、妖怪の姿へと変えられてしまったみさえとひろし。二人のおしりだまを取り戻すため、しんのすけたち野原一家はやこ、 まめ太（CV：遠藤綾） 、 唐蔵 （CV：下野紘） 、ピン子 （水瀬いのり） ら手を貸してくれる妖怪たちと共に、 おしりだまが集められているという何化妖怪城（なんかようかいじょう）を目指し旅立つ。しかしその行く手には、次々と強敵が！ さらに、妖怪の国の頂点に君臨する熊田の長（CV：咲野俊介）の怪しげな姿と、「時は満ちた」と語るひゃくえもん（CV：梶裕貴）の言葉の真意とは――！？ 冒険の中でしんのすけたちは交流を深めていく一方、「私たちは妖怪だ。人間と遊ぶなんて」と人間と仲良くなることに葛藤するやこの姿も描かれる。そんな矢先、日本全国で人間のおしりだまを狙う妖怪たちが大量発生！ はたしてしんのすけは、みさえとひろしのおしりだまを取り戻し、野原一家みんなで人間の世界へ戻ることができるのか！？ 主題歌『大人になったら』の優しくあたたかい歌詞と力強い透き通った歌声が映像と呼応しながら描かれるドキドキとワクワクの予告映像は見逃せない。
さらに、しんのすけが羽団扇を大きく振りかざし、大きな風を巻き起こす本ポスタービジュアルも公開。おしりだまを取り戻そうと、 前へと手を伸ばすしんのすけを筆頭に、妖怪の姿となったみさえやひろし、シロ、ひまわり、そしてやこ、まめ太、唐蔵、ピン子たち妖怪が何化妖怪城の城下町に一堂に集まり、大きな風に巻き込まれる、臨場感そして、これから起きる大騒動を感じさせる勢いのあるビジュアルが完成した。キャッチコピーには「オラは、絶対あきらめない！！」と書かれ、本作の物語の核心へとつながるメッセージに、期待が高まる。
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2026
＞＞＞本ポスタービジュアルや主題歌アーティスト・TOMOOをチェック！（写真5点）
1990年より『漫画アクション』で連載開始。1992年にTVアニメの放送がスタートして以来、老若男女に愛され続けている大人気アニメ『クレヨンしんちゃん』。劇場版は1993年に第1作目『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面 VS ハイグレ魔王』が公開されて以来、これまでに計32作品が公開されてきた。昨年
公開された『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』では、踊る灼熱の国インドを舞台に、しんのすけたちカスカベ防衛隊が、歌って踊って大乱舞。ダンスエンターテイメント映画として日本中に笑いと感動を届けた。そんな『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が、7月31日（金）に公開される。
そんな本作を手掛けるのは、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』演出を2022年から担当し、『映画クレヨンしんちゃん』では2024年から絵コンテ・パート演出を担当している渡辺正樹。そして脚本は、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の脚本を手掛けていた中村能子。『クレヨンしんちゃん』愛に溢れる制作チームに、期待が膨らむ。
先日、ゲスト声優として伊藤沙莉、マユリカの出演情報が発表されると、 「クレヨンしんちゃん愛がやっと届いたね！」「映画館で観れるのを楽しみにしています！」 「映画公開まで待ち遠しい！」など、各種メディアやSNSでも話題沸騰。さらに、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、咲野俊介、小松未可子、佐藤せつじら豪華実力派声優陣の出演も発表され、大きな話題を呼んだ。
そしてこのたび、 独自の卓越したメロディセンスと力強くも温かみのある歌声で魅了する、シンガーソングライター・TOMOO が、本作の主題歌アーティストに決定した。本作の主題歌を担当することについてTOMOOは、 「 『クレヨンしんちゃん』といえば、子供の頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです」と喜びのコメント。
本作のために書き下ろした主題歌『大人になったら』については、「映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた 『わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい』と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います」と、本作への思いを語っている。アップテンポながらもどこか懐かしさを感じさせるメロディーが、しんのすけのひと夏の大冒険を明るく、そして温かく彩ってくれる。
また、主題歌『大人になったら』を使用した最新予告映像も到着。
「この国には、妖怪が迷い込んだらおしりだまを抜いて妖怪にするという掟がある」という、狐の妖怪・やこ（CV：伊藤沙莉）の言葉の通り、妖怪の国でうっかり治安維持隊の妖怪たちに見つかってしまい、おしりからピンク色のおしりの形をした ”おしりだま” を抜かれ、妖怪の姿へと変えられてしまったみさえとひろし。二人のおしりだまを取り戻すため、しんのすけたち野原一家はやこ、 まめ太（CV：遠藤綾） 、 唐蔵 （CV：下野紘） 、ピン子 （水瀬いのり） ら手を貸してくれる妖怪たちと共に、 おしりだまが集められているという何化妖怪城（なんかようかいじょう）を目指し旅立つ。しかしその行く手には、次々と強敵が！ さらに、妖怪の国の頂点に君臨する熊田の長（CV：咲野俊介）の怪しげな姿と、「時は満ちた」と語るひゃくえもん（CV：梶裕貴）の言葉の真意とは――！？ 冒険の中でしんのすけたちは交流を深めていく一方、「私たちは妖怪だ。人間と遊ぶなんて」と人間と仲良くなることに葛藤するやこの姿も描かれる。そんな矢先、日本全国で人間のおしりだまを狙う妖怪たちが大量発生！ はたしてしんのすけは、みさえとひろしのおしりだまを取り戻し、野原一家みんなで人間の世界へ戻ることができるのか！？ 主題歌『大人になったら』の優しくあたたかい歌詞と力強い透き通った歌声が映像と呼応しながら描かれるドキドキとワクワクの予告映像は見逃せない。
さらに、しんのすけが羽団扇を大きく振りかざし、大きな風を巻き起こす本ポスタービジュアルも公開。おしりだまを取り戻そうと、 前へと手を伸ばすしんのすけを筆頭に、妖怪の姿となったみさえやひろし、シロ、ひまわり、そしてやこ、まめ太、唐蔵、ピン子たち妖怪が何化妖怪城の城下町に一堂に集まり、大きな風に巻き込まれる、臨場感そして、これから起きる大騒動を感じさせる勢いのあるビジュアルが完成した。キャッチコピーには「オラは、絶対あきらめない！！」と書かれ、本作の物語の核心へとつながるメッセージに、期待が高まる。
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2026
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