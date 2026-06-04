森香澄、貝殻モチーフの“人魚ブラ”まとう姿に反響「きれい」「マーメイド」「か…可愛すぎて滅」 ピーチ・ジョン新ビジュアル
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が、4日までにピーチ・ジョンの公式インスタグラムに登場。貝殻モチーフの“人魚ブラ”を着用した撮影ビジュアルが公開され、「まさしく人魚姫」「か…か…可愛すぎて滅」などと反響を呼んでいる。
【写真】「きれい」「まさしく人魚姫」貝殻モチーフの“人魚ブラ”まとう森香澄
森は4月、同ブランドの新ミューズに就任。ブランドを代表するシリーズ『ナイスバディブラ』などのランジェリーをまとったビジュアルが披露されると、「めっちゃ可愛くて美しい」「スタイル良すぎ」「まさに天使！」などと大きな反響を呼んだ。
今月1日には、「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に、マーメイド風デザインの爽やかなドレス姿で登壇。
キービジュアルに登場する森は「マーメイドっぽいポーズが多かったので、後ろのカーテンにもこだわって、ランジェリーがかわいくきれいに見えるように意識しました」「（人魚の）世界観が素敵だったので壊さないように、それに沿ったポーズや表情を意識しました」などと、撮影を振り返っていた。
ブランド公式のインスタでは、貝殻をモチーフにした淡いブルーの新作ブラ『人魚のブラ』、散りばめたパールと大ぶりのリボンがデザインされた『盛れるリボンビキニ水着』を着用したビジュアルが披露され、「かすみんはマーメイド」「可愛い」「きれい 素敵です」などと反響を呼んでいる。
【写真】「きれい」「まさしく人魚姫」貝殻モチーフの“人魚ブラ”まとう森香澄
森は4月、同ブランドの新ミューズに就任。ブランドを代表するシリーズ『ナイスバディブラ』などのランジェリーをまとったビジュアルが披露されると、「めっちゃ可愛くて美しい」「スタイル良すぎ」「まさに天使！」などと大きな反響を呼んだ。
キービジュアルに登場する森は「マーメイドっぽいポーズが多かったので、後ろのカーテンにもこだわって、ランジェリーがかわいくきれいに見えるように意識しました」「（人魚の）世界観が素敵だったので壊さないように、それに沿ったポーズや表情を意識しました」などと、撮影を振り返っていた。
ブランド公式のインスタでは、貝殻をモチーフにした淡いブルーの新作ブラ『人魚のブラ』、散りばめたパールと大ぶりのリボンがデザインされた『盛れるリボンビキニ水着』を着用したビジュアルが披露され、「かすみんはマーメイド」「可愛い」「きれい 素敵です」などと反響を呼んでいる。