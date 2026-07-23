³ô¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤ÇÆÀ¤¿22²¯7000Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·Ã¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¸µÂåÉ½¤ÎÃË¤¬²£ÉÍÃÏ¸¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶âÍÆµ¿¼Ô¤ÎSNS¤ÎÅê¹Æ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ä´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¸µÂåÉ½¡¢¶âËÜ½ÅÆÁ¤³¤È¶â½ÅÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀ¤ª¤è¤½22²¯7600Ëü±ß¤ò±£¤·¡¢3²¯6700Ëü±ß¤Û¤É¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô