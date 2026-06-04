【ハイキュー!!】ネーションズリーグとコラボ！ 日向翔陽・星海光来のコラボビジュアル公開！
アニメ「ハイキュー!!」とバレーボールネーションズリーグ2026と、今年もコラボ決定。日向翔陽・星海光来の描きおろしコラボビジュアルが公開された。
集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から8年半にわたって連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破。バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー‼』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。
2024年2月に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決と熱いドラマが描かれ、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録。また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。
そして、待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開が2027年に決定し、作品ファンのみならず幅広いファンが歓喜・熱狂。ついに、原作のストーリーの核となる試合、烏野 VS 鴎台、日向 VS 星海の ”小さな巨人” 対決が劇場で描かれる。さらに、春高で相まみえる梟谷学園高校 VS 狢坂高校のスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」も2027年に公開が決定し、「ハイキュー!!」熱は更に加速している。
そしてこのたび、7月8日（水）から大阪で開催される『バレーボールネーションズリーグ2026』と、アニメ「ハイキュー!!」のスペシャルコラボが決定した。
3度目となる今回のコラボでは、Production I.Gが『バレーボールネーションズリーグ2026』のために描き下ろされた日向翔陽と星海光来の、躍動感あふれるアタック姿が印象的なビジュアルとなっており、まさに ”小さな巨人” 対決に向けて勢いをつける両者を描いている。
コラボビジュアルでは、試合中の迫力ある日本代表選手の姿と共に、 ”頂” を目指す日向と星海が登場し、メダルを賭けて戦う熱気が感じられるビジュアルとなっており、より一層ネーションズリーグを熱く盛り上げる。
ビジュアルのほかにも、アニメ「ハイキュー!!」の本編で描かれたプレーの数々と、バレーボール日本代表選手が実際の試合で魅せてきたプレーシーンがリンクしている様子をスペシャルコラボ映像としてお届けする ”プレーコラボ動画” や、質問に答えると自分の性格にあったポジションタイプがわかる ”バレーボールポジション診断” も順次公開される。
（C）2027「ハイキュー!!」製作委員会 ©古舘春一／集英社
集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から8年半にわたって連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破。バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー‼』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。
2024年2月に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決と熱いドラマが描かれ、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録。また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。
そして、待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開が2027年に決定し、作品ファンのみならず幅広いファンが歓喜・熱狂。ついに、原作のストーリーの核となる試合、烏野 VS 鴎台、日向 VS 星海の ”小さな巨人” 対決が劇場で描かれる。さらに、春高で相まみえる梟谷学園高校 VS 狢坂高校のスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」も2027年に公開が決定し、「ハイキュー!!」熱は更に加速している。
3度目となる今回のコラボでは、Production I.Gが『バレーボールネーションズリーグ2026』のために描き下ろされた日向翔陽と星海光来の、躍動感あふれるアタック姿が印象的なビジュアルとなっており、まさに ”小さな巨人” 対決に向けて勢いをつける両者を描いている。
コラボビジュアルでは、試合中の迫力ある日本代表選手の姿と共に、 ”頂” を目指す日向と星海が登場し、メダルを賭けて戦う熱気が感じられるビジュアルとなっており、より一層ネーションズリーグを熱く盛り上げる。
ビジュアルのほかにも、アニメ「ハイキュー!!」の本編で描かれたプレーの数々と、バレーボール日本代表選手が実際の試合で魅せてきたプレーシーンがリンクしている様子をスペシャルコラボ映像としてお届けする ”プレーコラボ動画” や、質問に答えると自分の性格にあったポジションタイプがわかる ”バレーボールポジション診断” も順次公開される。
（C）2027「ハイキュー!!」製作委員会 ©古舘春一／集英社
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