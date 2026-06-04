IS:SUEが、LINEMOとのコラボ企画を開催。本日6月4日放送の新CM『シンプル過ぎて／時間が余る』篇に出演する。

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本コラボは、LINEMOの5周年を記念した『LINEMO 5周年大週穫祭』の一環として展開。デビュー2周年を迎えるIS:SUEと、5周年を迎えたLINEMOの、2つの“周年”が重なるタイミングで、CM、ショート動画やコラボキャンペーンなどが行われる。

新CMでは、LINEMOのシンプルで選びやすいという魅力を“SUPER SIMPLE”というコンセプトで表現。『シンプル過ぎて』篇では、ファッショナブルな世界観の中で、IS:SUEならではの力強くクールなダンスパフォーマンスを披露。『時間が余る』篇では、キャッチーなフレーズと“余白”を生かした演出により、何度も見返したくなるようなCMに仕上がっている。

撮影当日は、2026年6月にデビュー2周年を迎えるIS:SUEを現場でお祝いする場面も。笑顔で喜びを分かち合う姿からは、節目を迎える4人の絆と、3年目へ向かう覚悟が感じられた。撮影が始まると表情は一変。ダンスシーンでは、当日に振り入れしたパートにもかかわらず、すぐに自分たちのものにし、細かな角度や表情、動きのニュアンスまで丁寧に確認しながらテイクを重ねていた。メンバー同士で息を合わせる姿や、監督からの細かなリクエストにも瞬時に対応する高い表現力に、現場スタッフからは驚きの声が上がった。

歌の収録では、4人のハモリが一発でぴたりと決まり、現場の空気が一気に引き締まる場面も。高いパフォーマンス力を見せる一方、NGテイクでは思わず笑ってしまうお茶目なやり取りもあり、CM本編のクールな表情とは異なる、かわいらしいメンバーの素顔が垣間見えた。

また、本日よりLINEMO公式Instagram、TikTok、YouTubeショートにて、40本を超えるショート動画を13週連続で公開。第1弾として、本コラボオリジナル楽曲にあわせてメンバー全員がリレーダンスを披露する動画が、本日より18日間連続、毎朝7時に投稿される。

さらに、オリジナルグッズが貰えるコラボキャンペーンも展開。詳細は、LINEMOサイトおよび公式SNSで6月23日に告知される。

■IS:SUE インタビュー

Q.デビュー2周年となる6月に公開されるCMとなりますが、起用された際の感想を教えてください。

RIN：2周年ということで、カッコいい衣装でカチッと決めて4人で撮れたのがとても嬉しかったです。ありがとうございます。

NANO：わたしたちがこういう広告撮影ってみんなでセリフを言ったりとかが結構多いと思うので、どんなセリフ言ったりするのかなとか、すごい楽しみでワクワクな気持ちでいっぱいでした。

Q.今回のCM撮影で、苦労した・楽しかったポイントを教えてください。

YUUKI：ダンスが“Not SUPER SIMPLE”でした。

RINO：じゃ、踊っとく？ってレベルの振り付けじゃない。本当に完成した映像すごくかっこよかったし、すごいギャップがあってすごく良かったです。

Q.テーマ「SUPER SIMPLE」から、メンバーの中で「一番性格がシンプル（分かりやすい）」のは誰ですか？

YUUKI：RINは甘いもの食べている時の笑顔とかリアクションがすごい可愛くて。可愛らしいSUPER SIMPLEだと思います。

RINO：NANOちゃんを指しました。シンプルっていうか見たままがそのままなんです。ずっと日常茶飯事で明るくて。思ったこと全部口に出すんですよ。いい意味で表裏がないから、すごいわかりやすいなって思って、NANOちゃんを指しました。

Q.「SUPER SIMPLE」にかけて、メンバーそれぞれに「SUPER ○○」をつけるとしたら？

RINNANO：「SUPER 美少女」？RINO：「SUPER PURE」！NANO：「SUPER STRAIGHT」！いいかもしれない！髪もすっごいきれいなんですよ。RINO：「SUPER STRAIGHT」（ストレート）で！NANO：性格もまっすぐなので。そこかな一番は。

NANOYUUKI：「SUPER 陽キャ」！「SUPER ポジティブ」！RINO：「SUPER SUNSHINE」！NANO：こんな素敵な異名いただいていいんですか？うれしい。RIN：私は「SUPER BEAUTIFUL」かな。YUUKI：すべて賛成です！

RINONANO：「SUPER パワフルボイス」も前提として。NANO：「VENUS」！YUUKI：「VENUS」！NANO：ただのヴィーナスじゃなくて「SUPER VENUS」NANO：「SUPER FUNNY」とかどう？NANO：「VENUS」でもあるし、「FUNNY」でもある。「FUNNY VENUS」とか？RIN：「SUPER FUNNY VENUS」！RINO：ありがとうございます。「SUPER FUNNY VENUS」で！

YUUKIRINO：頭もいいし、行動もスマートだし「SUPER SMART」、「HANDSOME」！NANO：「ELEGANCE」！RINO：「SUPER SMART HANDSOME」！NANO：「SUPER SMART HANDSOME ELEGANCE」！いいかも！YUUKI：すごくいい気分です（笑）。

Q.デビュー2周年を迎え、これからの活動に向けての意気込みをお聞かせください。

NANO：初心を忘れずに、日頃から感謝の気持ちを持って活動し続けていきたいなって思いますし、やっぱり4人で幸せな気持ちで、みんなが元気で活動することが一番だなってすごく最近身に染みて思うので、4人仲良く、そして周りの人も大切にして、IS:SUEらしくIS:SUE色を全開で咲かせていけたらいいなと思っています。

Q.最後に、このCMをご覧になる皆さんに向けたメッセージをお願いします！

RIN：ダンスも頑張りましたし、ちょっとおもしろい歌も4人で撮ったので、そこに注目していただければと思います。ぜひLINEMOで、IS:SUEと一緒にLINEMOを楽しんじゃってください。

NANO：4人で掛け合いながら撮影をしたりとか、かっこいいダンスをしたりとか、歌を歌ってみたりとか、いろんなことを4人で挑戦したので、ぜひいろんな方にLINEMOのCM、そしてIS:SUEの良さが伝わるといいなという風に思っています。LINEMOで検索！

RINO：私たちの本職であるアーティストの部分が垣間見えたり、そして普段あんまり見せたことない表情だったり、どこかくすっと笑えるようなシチュエーションもあると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。

YUUKI：完成品もほんとにかっこいいものになっていること間違いなしなので、もう誰が見てもスーパーシンプルにかっこよさを感じていただけると思いますので、ぜひたくさん見てくれるとうれしいです。

（文=リアルサウンド編集部）