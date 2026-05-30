BoAが、インディペンデントアーティストとして初となるシングル「Ain’t No Hard Feelings」を本日配信リリースした。

このリリース日は、BoAが2001年5月30日に日本デビューを果たしてから、ちょうど25周年にあたる記念すべき日となる。UKガレージをベースにした躍動的なサウンドの上で、激しい感情の熱がゆっくりと凪いでいく別れの軌跡を繊細に描き出した楽曲だという。

日本デビュー25周年という節目を迎えた今、BoAは新たなステージへと歩みを進める。インディペンデントとして自らの意志で選び、制作した本作は、アーティストとしての新章の幕開けを告げる一曲に仕上がっているとのことだ。

◾️「Ain’t No Hard Feelings」

2026年5月30日（土）リリース

配信：https://lnk.to/BoA_AintNoHardFeelings ▼楽曲クレジット

作曲：BoA, Rodnae “Chikk” Bell, Shaun Kim, CQ, LUXY

作詞：BoA, Rodnae “Chikk” Bell ▼BoA 日本デビュー25周年記念トークセッション

2026年6月3日（水）20:30

BoA YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BApalent

ゲスト：Crystal Kay、Sascha（MC）