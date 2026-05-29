◾️『BEST OF MIXCD NO. 3』

2026年6月18日（木）発売

CD：VICL-66153 / \3,000（税込）

特設サイト：https://bestofmixcd.kreva.club/

CD購入URL：https://jvcmusic.lnk.to/BestOfMixCD3_package

▼収録曲

君の愛 Bring Me To Life (Inst.) (Mixed)

あえてそこ (攻め込む) (Inst.) (Mixed)

タンポポ (Inst.) (Mixed)

Knock (Inst.) (Mixed)

All Right (Inst.) (Mixed)

Sanzan (Inst.) (Mixed)

FRESH MODE (Inst.) (Mixed)

次会う時 (Inst.) (Mixed)

想い出の向こう側 (Inst.) (Mixed)

って (Inst.) (Mixed)

人生 (Inst.) (Mixed)

居場所 (Inst.) (Mixed)

Forever Student (Inst.) (Mixed)

One (Inst.) (Mixed)

Expert (Inst.) (Mixed)

クラフト (Inst.) (Mixed)

変えられるのは未来だけ (Inst.) (Mixed)

もう逢いたくて (Inst.) (Mixed)

▼購入者特典

『BEST OF MIXCD NO. 3』を１トラック形式で「ダウンロード」または「アプリで再生」できるパスコード封入

▼配信アルバム5タイトル

噓と煩悩 Instrumentals

存在感 Instrumentals

AFTERMIXTAPE Instrumentals

LOOP END / LOOP START Instrumentals

Project K Instrumentals

配信URL：https://lnk.to/KREVA_MIXCDInstrumentalAlbums

▼サイン会情報

開催日時：2026年6月18日（木）17:00〜19:00

会場：ORD.代官山 https://www.ord-daikanyama.com/

整理券配布開始：当日15:00〜 会場入口にて配布致します。

・サインは「BEST OF MIXCD No. 3」のみにさせて頂きます。

日付、お名前、または私物へのサインは致しませんのでご了承ください。

・サインはCD１枚のみとさせていただきます。

・「整理券」はおひとり様１枚のみ、1枚につき、1名ご参加可能です。年齢に関わらず必要となります。

・整理番号は1から順番に配布いたします。入場の際は整理番号順にお並び頂きます。

・「整理券」はお並びいただいた順に配布いたします。

・「整理券」配布列への割り込み行為は固く禁止させていただきます。

・「整理券」は予定枚数に達し次第、配布終了となります。

・「整理券」はお並びの方、1名に付き、1枚までの配布となります。

複数枚のお渡し、その場にいらっしゃらない方の分のお渡しは出来ませんのでご了承ください。

・状況により、整理券の配付開始時間を変更する場合がございます。

〈注意事項〉

＊会場スタッフの指示、誘導に従ってください。

＊会場周辺での滞留は、近隣の方や他店舗のご迷惑となるためご遠慮ください。通行の妨げとならないようご協力をお願いいたします。

＊6月18日はKREVAの誕生日になりますが、プレゼント等の手渡しおよびスタッフでのお預かりはできません。

＊ご来場者様の安全確保の為、会場の混雑状況により、安全面を考慮して止むを得ずイベント内容が変更になる場合がございます。

＊天候・災害やアーティストのスケジュール等諸事情の理由により、イベントがやむをえず中止になる場合がございます。

＊イベントの進行状況により、時間が前後する場合があります。

＊会場内・外で係員の指示及び注意事項に従わずに生じた事故や盗難等、主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。

＊サイン入りCDの転売は固く禁じさせていただきます

以上、注意事項に反する行為が見受けられた場合、及び 当日スタッフの指示に従っていただけない場合は、イベントの中止もしくはご退場をいただく場合がございます。また、全ては当日の運営スタッフによって状況によって判断の上ご誘導をさせていただきます。予めご了承ください。

〈イベントに関するお問合わせ〉

ビクターエンタテインメント お客様相談室

https://www.jvcmusic.co.jp/cs/form01/

[TEL] 0570-010-115

[受付時間] 月〜金 (除く休日) 10:00〜13:00 / 14:00〜17:00