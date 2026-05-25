阪神ドラフト1位の立石に発覚した“事実”

阪神のスーパールーキーとレジェンドOBに、ファンが既視感を抱いているようだ。3球団競合の末、ドラフト1位で入団した立石正広内野手の躍動で浮かび上がった“新事実”。虎ファンは「え…たしかに！」「立石から滲み出てる…」と驚いている。

立石に似ているという口コミが拡散されているのは、阪神OBの今岡真訪氏（現役時代の登録名：今岡誠）。2003年と2005年のリーグ優勝に主力として貢献し、首位打者と打点王も獲得した阪神を代表する大打者だ。今岡氏の現役時代と活躍を続ける立石の風貌に、同じ強打者の“雰囲気”を感じるファンが増えている。

SNS上には2人に関するコメントが飛び交い盛り上がりを見せている。「立石が今岡に見えて仕方ない」「顔が似てるよねｗ」「現役時代の今岡に似てるな」「立石の真顔感、めっちゃ今岡やな」「そっくりじゃない？？」「なんか既視感ある」「打席の立石くんの横顔が今岡さんすぎて…」などの声が寄せられていた。

立石は開幕は2軍で迎えたが、今月19日の中日戦で1軍デビュー。プロ初打席で中前打を放つと、22日の巨人戦では初の猛打賞を記録するなど、5試合連続で安打をマーク。23日の巨人戦で待望のプロ初アーチも放ち、早くも阪神打線に欠かせない存在となっている。（Full-Count編集部）