◇第87回オークス 芝2400メートル（2026年5月24日 東京競馬場）

1着賞金1億5000万円を懸けて3歳牝馬18頭が覇を競った「オークス」は5番人気のジュウリョクピエロが優勝。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈騎手（22）が、JRA女性騎手初のG1制覇の偉業を成し遂げた。

前半はスローペースで流れ、直線は横並びの大接戦。ゴール直前で馬群を割って抜け出し、3番人気の2着ドリームコアに首差をつけて飛び込んだ。

桜花賞との二冠がかかっていた1番人気スターアニスは直線伸びず12着。3着には2番人気のラフターラインズが入った。

今村は22年に免許取得。同年のCBC賞をテイエムスパーダで制し、将来を嘱望されてきた。JRAのG1をJRA所属の女性ジョッキーが勝利したのはこれが初めて。女性騎手のクラシック騎乗も初めてだった中で、いきなりの快挙達成となった。

▼今村聖奈 夢見ているみたい。週末に悔しい思いをすると、週中に勝つ夢をみたりすることがあるんですけど、本当に夢を見ているみたい。彼女のことは一番分かっているつもり。落ち着いて乗れた。身近で応援してくださった方々と喜びを分かち合いたい。

▼オークス ダービー卿の所有するオークの森が由来とされるほか諸説あるが、英ダービーの1年前に3歳牝馬のレースとして英オークスが行われている。日本では1938年秋、「阪神優駿牝馬」として第1回が阪神ダート2700メートルで行われた。