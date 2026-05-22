「まじかよ」「軽く泣いてる」欧州から届いた“公式発表”にSNS大反響！「ただの怪物」「不死身なのか」
ドイツサッカー連盟は５月21日、北中米ワールドカップに挑む同国代表のメンバーを発表した。
事前に取り沙汰されていた通り、代表引退を表明していたバイエルンのGKマヌエル・ノイアーが約２年ぶりの復帰を果たし、５大会連続の出場を決めた。
40歳レジェンドの電撃招集に、SNS上では次のような声が上がった。
「ノイアーまじかよ」
「選ばれてる！すごい」
「不死身なのか」
「まじで復帰すんのかい」
「にしてもノイアーえぐいな」
「復帰エモい」
「魂の代表復帰して軽く泣いてる」
「５大会連続ってただの怪物だよな」
「史上最高のGKだと思う」
過去４大会と同様にスタメンでプレーするのか。ユリアン・ナーゲルスマン監督の起用法が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
事前に取り沙汰されていた通り、代表引退を表明していたバイエルンのGKマヌエル・ノイアーが約２年ぶりの復帰を果たし、５大会連続の出場を決めた。
40歳レジェンドの電撃招集に、SNS上では次のような声が上がった。
「ノイアーまじかよ」
「選ばれてる！すごい」
「不死身なのか」
「まじで復帰すんのかい」
「にしてもノイアーえぐいな」
「復帰エモい」
「魂の代表復帰して軽く泣いてる」
「５大会連続ってただの怪物だよな」
「史上最高のGKだと思う」
過去４大会と同様にスタメンでプレーするのか。ユリアン・ナーゲルスマン監督の起用法が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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