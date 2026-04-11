ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 清水エスパルス アウェーでサンフレッチェ広島相手にＰＫの末… 清水エスパルス アウェーでサンフレッチェ広島相手にＰＫの末敗れる（静岡） 清水エスパルス アウェーでサンフレッチェ広島相手にＰＫの末敗れる（静岡） 2026年4月11日 17時15分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第10節サンフレッチェ広島1-1（ＰＫ5-4）清水エスパルス（エディオンピースウイング広島） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【初公開】静岡市スタジアムの結論は“新設” 用地購入合意で大前進 周辺は｢超スマートガーデンシティ｣へ …2030年代半ば開業可能性示す 【Jリーグ】開幕まで11日！鹿児島での｢磐田｣×｢清水｣のトレーニングマッチ“静岡ダービー”結果は？ 【Jリーグ】鹿児島キャンプの｢清水エスパルス｣｢藤枝MYFC｣ 新指揮官のもと戦術含め明るくハードに調整…期待の新戦力も 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 葬祭, 金属加工, 明治大学, 井の頭線, 鎌倉, 横浜, 上田, 墓, ダイス