ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が5日に自身のYouTubeチャンネルで生配信を行い、この日発表した新商品についての声に言及する場面があった。

ヒカキンは3月28日の午後5時ごろからライブ放送を開始。しかし自身は姿を現さず、真っ暗な画面に波の音だけが聞こえてくるという“意味不明”な内容で、ファンから戸惑いの声が上がっていた。

そして今月4日には「この度新商品を発表させていただきます」とし「今回の新商品で、僕は日本の未来を変えようと思ってます」と宣言。5日になると麦茶の「ONICHA」を21日7時から全国のセブンイレブンでリリースすると発表し「娘が大きくなった時に、『お父さんが麦茶を変えたんだよ』って胸を張って言いたい。その覚悟で作りました」と、開発に1年以上をかけた自信作だと語っていた。

そこで、一部の視聴者から「麦茶でどうやって日本の未来を変えるんだよ?」といった声が上がったそう。これにヒカキンは「麦茶って熱中症とか防げるじゃん。あと、子供たちは僕の動画を凄く見てくれているので。その子たちが麦茶を飲んで健康になったら、日本の未来は変わると思っています。ふざけて言ってるわけではなくて」と説明していた。