『昭和ヘア』はもう卒業ーーッ！！【40・50代】に激推ししたい！「大人のウルフヘア」

最近、ヘアスタイルがマンネリ化してきたかも……。そんな風に感じている40・50代は、ちょっぴり新鮮なヘアスタイルに変えて、イメチェンしてみませんか？ 派手になりすぎることなく、ほど良く軽やかで抜け感のある「大人のウルフヘア」なら、長く同じヘアスタイルをキープしてきた人にも挑戦しやすいはず。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、40・50代におすすめしたい、大人のウルフヘアをご紹介します。

ハイライトが映える、丸みウルフボブ

全体的に丸みのあるシルエットに整えつつ、長めの襟足でシャレ感を演出したウルフボブ。ダークブラウンをベースに、細いハイライトを施して立体感をプラスすることで、都会的な仕上がりに。細いハイライトは、白髪をぼかして目立たなくする効果にも期待できます。大人らしい落ち着きがありつつも、どこか可愛らしさを香らせる大人のウルフヘアです。

ミディアムレングスのウルフヘア

髪をあまり短くしたくない人は、ミディアムレングスをキープしたままのウルフヘアがおすすめ。ポイントは顎ラインより下の髪を、思い切って軽くすること。髪のボリュームが多めで悩んでいる人もぜひ参考にしてみて。女性らしさをしっかり感じさせつつ結べる長さがあるので、エクササイズをする時や、仕事、家事などで、髪を束ねてもOK。カラーは、まろやかなブラウンで、顔まわりを明るく見せるとグッド。

すっきり爽やかなウルフボブ

トップに自然な丸みを持たせた、ナチュラルブラウンのウルフボブ。ショートボブのようなナチュラルなシルエットながら、襟足を長めに残し、ウルフヘアのニュアンス感を与えた仕上がりです。後頭部の丸みと、長めながらコンパクトにカットした襟足とでメリハリが生まれ、すっきりと爽やかに見せてくれるはず。

クセ毛を活かしたウルフヘア

@rico_salonさんが、「ご自身のゆるりと動くクセをいかして外ハネに」と紹介しているウルフヘア。ナチュラルなウェーブ感を活かしたレイヤーカットで、洗練された印象を引き出しています。顔まわりを取り囲むゆるやかなひし形シルエットで、小顔効果にも期待できるスタイル。クセ毛だからとあきらめないで、今っぽいウルフヘアに挑戦してみませんか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里