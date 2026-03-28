AI、ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌に新曲「It’s You」が決定。「かなり久々の王道のバラードラブソングです」
AIが、日本テレビの4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌を担当することを発表した。
本作のために書き下ろした新曲のタイトルは「It’s You」。力強くも切ないピースフルな歌声と共に、葛藤を抱えながらも前を向く登場人物たちの心情を代弁するような王道のラブソングになっているという。
なお、新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』初回放送は、4月12日22時30分となる。
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◾️AI コメント
かなり久々の王道のバラードラブソングです。
この曲は色んなラブが当てはまるけど少し切ない歌詞で心がぎゅっとなるようにしました。ドラマも楽しみです。
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◾️新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』
放送枠：2026年４月期日曜ドラマ
初回放送：4月12日
放送時間：毎週日曜よる10時30分から放送
企画：秋元康
出演者：志尊淳 仁村紗和 京本大我 長濱ねる キム・ドワン キム・ジュリョン オ・マンソク ／ でんでん 田辺誠一 ほか
脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子
主題歌：AI 「It’s You」 (EMI Records/UNIVERSAL MUSIC)
音楽：はらかなこ
演出：小室直子 内田秀実
チーフプロデューサー：松本京子
プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝
制作協力：AX-ON
製作著作：日本テレビ
▼STORY
幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照(志尊淳）。
後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。
悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。
幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子。
自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。
そして、日本で出会うミンソクと桃子。
が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。
『１０回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。
この言葉が二人を繋いでいたことを…。
その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。
しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…
困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
▼Info
番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/
X：https://x.com/10kaikitte_ntv
Instagram：https://www.instagram.com/10kaikitte_ntv
TikTok：https://www.tiktok.com/@10kaikitte_ntv
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◾️「ラッキーアイラブユー」
2026年2月27日（金）リリース
配信：https://lnk.to/ai_lily
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◆AI オフィシャルInfo