◾️新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』

放送枠：2026年４月期日曜ドラマ

初回放送：4月12日

放送時間：毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

出演者：志尊淳 仁村紗和 京本大我 長濱ねる キム・ドワン キム・ジュリョン オ・マンソク ／ でんでん 田辺誠一 ほか

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI 「It’s You」 (EMI Records/UNIVERSAL MUSIC)

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼STORY

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照(志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『１０回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

▼Info

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

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