「最近のさらの魅力ヤバいな」本田紗来、超ミニ丈から美脚を披露「この世の生物かと思うくらい可愛い」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは3月12日、自身のInstagramを更新。大人の雰囲気が漂う美脚を披露しました。
【写真】本田紗来の圧倒的な美脚
コメントでは、「沙来ちゃんかわいい」「この世の生物かと思うくらい可愛い」「韓国アイドルみたいですね」「天使やん」「最近のさらの魅力ヤバいな」「紗来ちゃん、マジで天使」「色っぽい」と、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】本田紗来の圧倒的な美脚
「天使やん」「2/27（金）から、WEGO全店舗にてWEGO MAGAZINEの配布がスタートしております！」と報告し、自身の写真を9枚載せている本田さん。大きめのパーカーから美脚があらわになった姿や、メルヘンな洋服を着た姿など、大人っぽい表情からかわいい表情までさまざまな魅力を放っています。全身ショットからはスタイルの良さも分かります。
「2026年度アンバサダー」本田さんは、10日の投稿でもモデルショットで美脚を披露しています。「nifty colors 『SORANI.』2026年度アンバサダーをさせていただくことになりました」とも報告。傘と一緒に撮影した姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)