ENHYPENから独立のヒスン、コメント発表 決断の経緯明かす「チームの中で自分の欲だけを優先したくない」
【モデルプレス＝2026/03/10】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）からの独立を発表したHEESEUNG（ヒスン）が3月10日、ファンコミュニティプラットフォーム・Weverseを更新。決断に至る経緯や今後の活動についてを説明した。
【写真】「えぐい可愛い」HYBE先輩後輩の貴重な2ショット
ヒスンは「こんにちは、HEESEUNGです」と切り出し、「まず、多くのENGENE（ファンネーム）の方々は私のニュースを聞いて驚いたことでしょうし、突然の話に興味を持たれた方も多いと思います。そこで、直接ENGENEの皆さんにお伝えしたいと思いました」とグループから独立することについてファンへ説明。「私にとって6年という時間は、言葉では表現しきれないほど感動的で貴重な瞬間で満ちていました」とこれまでの活動を振り返り、「その時間は、これから私にとって一生忘れられない輝かしい瞬間のひとつになるでしょう。その瞬間を決して忘れずに、これからもENHYPENを誰よりも応援し続ける一人でありたいです」と思いをつづった。
一方で「ENGENEの皆さんもご存知の通り、私は個人的な制作を続けており、ENGENEの皆さんにお見せできることを願い、多くの時間を費やしてきました」と個人として制作活動をしていたことに触れ、「これまでの作業成果を会社と共有し、どのようにお見せすればよいかを長時間にわたり多くの方々と悩み、話し合った結果、私は長い間悩んだ末に、会社が提案してくださった方向に従い、ENGENEの皆様により良い姿で近づくために、大きな決意を固めました」と独立に至った経緯を説明。「見せたいことがたくさんありましたが、チームの中で自分の欲だけを優先したくないという気持ちもありました」と、グループ活動と個人制作の間で悩みがあったことも明かした。
さらに「皆さんの心配やさまざまな話をよく知っています。できるだけ早く皆さんに再びお会いできるよう、全力で準備しています。より良い姿でお会いしたいという気持ちは誰よりも真剣です」と今後についてコメント。「これまでENGENEの皆様からいただいた大きな愛を胸に刻み、走り続ける私でありたいと思います」とし、最後には「ENGENE！ありがとう、そして愛しています」と結んでいる。投稿には、韓国語で書かれた直筆のメッセージも添えられている。
ENHYPENは3月10日、グループの公式Xを更新し「HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」とヒスンの独立を発表。今後については「ENHYPENは、ENGENEの皆様に変わらぬステージとエネルギーをお届けするために最善を尽くしてまいります」「また、HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です」と説明している。（modelpress編集部）
