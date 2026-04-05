元巨人監督の高橋由伸さんが５放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。巨人のレジェンドの伝説の“真相”を明かす一幕があった。この日、売り出し中の巨人・浦田俊輔内野手が高校の頃、先輩を待たせてもバスに常に一番最後に乗り込んでいたというエピソードから遅刻の話題になると、「巨人ではあんまり大丈夫じゃないかも知れない」と話し出した高橋さん。ここで司会の「麒麟」川島