私はエミカ、夫のタカノリとの間に息子のケント（小3）と娘のヒナタ（小1）がいます。私はタカノリが義両親を大切にする姿を見て、「この人なら家族を大切にしてくれる」と思って結婚しました。しかし最近のタカノリは冷酷で、子どもにイラ立って怒鳴りつけたりもします。思い切って問いただしてみると、タカノリは、結婚したのも子どもを持ったのも親のためだったと告白しました。子どもを傷つける父親なんていりません。私は離婚