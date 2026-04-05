スポーティなのに女性らしさも楽しめる注目コラボ♡emmiとPUMAがタッグを組んだ別注スニーカーが登場しました。軽やかな履き心地とトレンド感のあるデザインで、日常コーデにも取り入れやすい一足。春夏のおしゃれをアップデートしたい方にぴったりのアイテムです♪ 別注ならではの特別デザイン 今回の「H-STREET」は、2000年代のランニングスパイクをベースにしたモデル。 ブラウ