◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２×―１阪神（５日・マツダ）広島のエレフリス・モンテロ内野手が来日初のサヨナラ弾を放った。同点の９回１死から左翼席へ今季２号。３日の同戦と同じ左腕・桐敷からかっ飛ばした。開幕３連勝のち４連敗で迎えた一戦。阪神戦は昨季から８連敗中だったが、嫌な流れを一振りで終わらせた。以下はモンテロのヒーローインタビューの主な一問一答。＊＊＊＊＊＊―手応えは「打った瞬間、ホームランだと思