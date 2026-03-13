メガネブランド「Zoff（ゾフ）」と、アンドエスティ公式WEBストア「andST（アンドエスティ）」の人気スタッフ“バヤコ”がコラボレーションしたアイウェアが登場。2026年3月13日（金）12:00より「ZoffandST」にて発売されます。SNS総フォロワー40万人以上を誇るバヤコが、365日メガネを愛用する視点でデザインした特別モデル。日常でもレジャーでも使いやすい調光サングラスとして、毎日身につけたくなる一本に