ホットペッパーグルメ外食総研が2月の外食市場規模を発表。首都圏は前年を上回ったものの、関西圏と東海圏が大きくマイナスになったことで、外食市場規模は2カ月連続で前年割れとなり、消費マインドの冷え込みについて言及する内容となったことが分かった。【前月は】1月の外食市場規模は10カ月ぶりに前年下回る、飲酒関連業態が不調■外食市場は2カ月連続で前年同月下回る1日、ホットペッパーグルメ外食総研が2月の外食市場調