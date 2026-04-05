東京六大学対校陸上（５日・神奈川慶大日吉陸上競技場＝読売新聞社後援）――男子１５００メートルは本田桜二郎（早大）が３分４０秒２５の大会新記録で優勝し、同５０００メートルは新妻遼己（はるき）（同）が１３分５４秒９１で制した。昨年の全国高校駅伝でエース区間の１区１〜３位を占めた早大の注目ルーキートリオのうち、２位の新妻、３位の本田が大学デビュー戦を華々しく飾った。先に行われた１５００メートルに登