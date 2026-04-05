◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―５中日（５日・神宮）ヤクルト・サンタナ外野手が決勝の３号２ランを放った。５点を追う７回、５点差を追いついて無死一塁で打席が回ってくると、カウント２―１から勝野が投じた真ん中高めの１５２キロ速球をバックスクリーンへ届けた。「みんな粘って次の打者へとつないで、肝心な場面で打てたのが、すごく良かった。ホームランを打って勝ち越せたのは最高の結果だったので神様に感謝しま