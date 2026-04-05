MLB公式Instagramは4月1日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）がガーディアンズ戦で見せた、二刀流ならではのワンシーンを動画で公開した。大谷は同戦で6回1安打無失点、6奪三振で今季初勝利を挙げており、投稿では投手としてイニングを終えた直後、次の攻撃で自分が先頭打者だったことに気づいて、慌ててベンチへ戻る場面が紹介されている。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫